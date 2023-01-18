FTX: Korsanlar 415 milyon dolar kripto para çaldı

FTX'in CEO'su, şirketin iflas başvurusunda bulunmasından bu yana uluslararası kripto para borsasından yaklaşık 323 milyon dolar ve ABD platformundan 90 milyon dolar hacklendiğini söyledi.

FTX'in iflas duruşması görüldü

FTX'in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried, diğer şirketi Alameda Research'ün borçlarını ödemek için FTX kullanıcılarından milyarlarca dolar çalmakla suçlanıyor.

Bankman-Fried, dolandırıcılık suçlamalarını reddetti.

Bir yıl önce değeri 32 milyar dolar olan FTX, 11 Kasım'da iflas koruması başvurusunda bulundu.

Müşteri fonlarının 8 milyar dolarının kayıp olduğu tahmin ediliyor.