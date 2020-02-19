Futbolda asıl derbi borsada yaşanıyor

19 Şubat 2020

Ceyhun KUBURLU

Hafta sonu İstanbul’da oynanacak iki derbi maçı öncesi kulüplerin Borsa İstanbul’da işlem gören hisseleri hareketli saatler yaşadı. Trabzonspor ve Galatasaray’ın hisseleri değer kazanırken, Beşiktaş ve Fenerbahçe günü düşüşle kapadı. Türk futbolu bu hafta sonu İstanbul’da oynanacak iki derbiye kilitlendi. Fenerbahçe, Galatasaray’ı kendi evinde ağırlarken, Beşiktaş da lider Trabzonspor’u ağırlayacak. Şampiyonluk düğümü için en kritik viraj olarak görülen bu hafta kulüplerin Borsa İstanbul’da işlem gören hisseleri de hareketlendi. Dün Trabzonspor ve Galatasaray’daki hisse hareketleri dikkat çekti. Galatasaray sabah saatlerinde 2 milyar liralık piyasa değerine ulaşarak bu alanda rekor kırarken, Trabzonspor’un hisseleri yaklaşık yüzde 16.23 değer kazandı.

Trabzonspor yükselişte

Son haftalarda kaybettiği puanlarla dikkat çeken Fenerbahçe, Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerinde dün düşüş yaşadı. Fenerbahçe günü yüzde 0.61 düşüşle kapattı. Dün Galatasaray’ın hisseleri yüzde 2.61 artarak, günü 3.54 liradan kapattı. Dün hisseleri en çok yükselen kulüp ise Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer yüzde 16.10 prim yaparak günü 6.49 liradan kapatmayı başardı. Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş’ın hisseleri ise dün yüzde 1.01 düşüşle kapattı.

En değerli takım değişti

Borsa İstanbul’da en değerli kulüpler listesi de değişti. Daha önce Fenerbahçe’nin lider olduğu listede son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkat çeken Galatasaray öne çıktı.

Sarı-kırmızılıların Borsa İstanbul’da işlem gören şirketi 1.9 milyar lira değere ulaşarak liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe ise 1.6 milyar liralık değeri ile 2’nci sırada yer aldı. Son günlerde Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören Trabzonspor’un değeri rekor kırıyor.

Bordo-mavililer dün 1.5 milyar liralık değere ulaşmayı başardı.

Beşiktaş ise Borsa İstanbul’da değeri 1 milyar liranın altında kalan tek kulüp oldu. Siyah-beyazlıların piyasa değeri dün 715 milyon lirayı gördü.

Beşiktaş ve Fenerbahçe 10 milyon lira gelir bekliyor

Hafta sonu derbilere ev sahipliği yapacak iki takım kasasını da dolduracak. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın derbi haftasında bilet ve lisanslı ürün satışlarından toplamda 10 milyon liraya yakın bir gelir elde etmesi bekleniyor. Beşiktaş-Trabzonspor maçında bilet fiyatları 110 lira ile 875 TL arasında değişirken, Fenerbahçe- Galatasaray maçının bilet fiyatlarının bugün açıklanması bekleniyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe maç gününe özel olarak stadyumlardaki lisanslı ürün satışı yapan mağazalarından da önemli bir gelir bekliyor. Bu gelirde en önemli konu ise maç sonucu olacak. Eğer ev sahibi takımlar maçtan 3 puan ile ayrılırsa stat mağazalarının da geliri artıyor.