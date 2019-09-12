G20 ülkeleri 2. çeyrekte yüzde 0,7 büyüdü

12 Eylül 2019

Mehmet KAYA

Büyüme hızı bir önceki çeyrekte yine aynı kıyaslamayla 0,8 seviyesindeydi. İkinci çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre kıyasla G20 ülkeleri içinde büyümesi düşen tek ülke de Türkiye oldu.

OECD G20 2. çeyrek GSYH gerçekleşmelerine yönelik bilgi notunu yayımladı. Bilgi notunda, hemen hemen bütün ülkelerin çeyreklik büyüme hızlarının yavaşlamasına işaret edildi. Almanya, Birleşik Krallık, Türkiye, Hindistan, ABD, Japonya, İtalya ve AB ekonomilerinin büyümesi de ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre daha düşük artış oldu. Avustralya, Fransa ve Rusya federasyonu aynı hızda büyürken, Güney Afrika ve Kore’de çeyreklik büyüme hızı arttı. Brezilya ve Meksika düşüşten büyümeye geçerken, Kanada, Çin ve Endonezya ılımlı da olsa çeyreklik bazda büyümesi arttı.

Yıllık değişim

OECD bilgi notunda, G20’nin 2019 ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,9 büyüdüğü belirtildi. Çeyreklik bazda, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre mevsim etkisinden arındırılmış endekse göre, GSYH’si gerileyen tek ülke yüzde 1,4 düşüşle Türkiye oldu. En yüksek büyümeyi bu kapsamda 6,2 ile Çin sağladı. Hindistan ve Endonezya yüzde 5,1 oranında büyüdü. Hızlı düşüş gösteren ülkelerden Arjantin ve yüksek büyüme oranları görülen Suudi Arabistan henüz veri yayımlamadı.