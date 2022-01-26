G7 maliye bakanları 18-20 Mayıs'ta Almanya'da toplanacaklar

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'in Rheinische Post gazetesine verdiği demece göre, Almanya'nın dönem başkanı olduğu G7'nin maliye bakanları 18-20 Mayıs tarihlerinde Almanya'da bir araya gelecekler.

Lindner, "Bu yıl zorluklar özellikle büyük. Enflasyon ve borçlarda artış görüyoruz. G7 ülkelerinin istikrar çıpası olarak özel bir rolleri var. Sürdürülebilir kamu finansmanına dikkat göstermemiz gerekli" diye konuştu.