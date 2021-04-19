Galata Wind'in halka arzında 7 kat talep

Son yılların en büyük halka arzlarından Galata Wind Enerji'nin ihraç edilen hisselerine 6.7 kat talep gelirken, halka arz edilen hisselerin yüzde 24.4'ü yabancı kurumsal yatırımcılara satıldı.

Galata Wind Enerji, bugün başlayacak olan Aydem Yenilenebilir Enerji ile birlikte 2018 yılından bu yana yapılan en büyük halka arz olacak. İki şirket de yabancı ve yerli yatırımcı iştahı açısından yakından izleniyor.

Galata Wind'in halka arzında 26.7 milyon lira nominal değerli ek satış olmak üzere sermayenin yüzde 30'u olan 160.4 milyon lira nominal değerli hisse, hisse başı 5.06 liradan halka arz edildi. Halka arz büyüklüğü 811.8 milyon lira oldu.

Garanti Yatırım tarafından pazar gecesi KAP'a yapılan açıklamaya göre halka arzın yüzde 24.4'ü yurtdışı, yüzdde 26.7'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara satıldı. Halka arza en yoğun talep yurtiçi kurumsal yatırımcılardan geldi.

Goldman ve Norveç fonu yüzde 5'in üzerinde pay aldı

Halka arz edilen payların yüzde 5'inden fazlasını alan yatırımcılar Goldman Sachs ve Norges Bank Investment Management oldu. Goldman Sachs sermayenin yüzde 1.5'i, Norges Bank ise yüzde 1.8'i kadar hisse aldı.

Payların geri kalanları ise yurtiçi bireysel ve çalışanlardan oluşan yatırımcılara satıldı. Toplam talep 1.1 milyar lira ile halka arz edilen hisselerin 6.7 katı seviyesinde gerçekleşti.