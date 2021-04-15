Galata Wind'ın hedefi 750 megavatlık güce ulaşmak

Halka arz için SPK'dan onay alan Galata Wind Enerji'nin halka arzda talep toplama süreci başladı. Yatırımcıların şirketleri tanımalarına aracı olan GONG programında Hakan Güldağ ve Kenan Sözbir'in bu haftaki konuğu Galata Wind Enerji Ceo’su Burak Kuyan oldu.

Global ve Türkiye ölçeğinde yaşanacak olan yeşil dönüşümün en önemli oyuncularından birinin yenilebilir enerji olduğunu vurgulayan Kuyan, üç yıllık bir periyotta mevcut kapasitelerini iki katına çıkaracaklarını belirtti. Kuyan, 5-6 yıl sonrası için ise 750 MW'lik kurulu güç hedefleri olduğunu açıkladı.

Halka arz noktasında adaletli dağılım olması için için eşit dağılım modelini kullanacaklarını söyleyen Kuyan, “İlk etapta şirketin yüzde 25’ini halka açıyoruz, ek satış hakkımız yüzde 5. Büyüklük olarak ise 811 milyon TL’lik bir halka arz, talep toplamaya 5.06 fiyatla çıkıyoruz. Bana verilen bilgiye gören son 2 senenin en büyük IPO’su olacak” ifadelerini kullandı.

İşte Burak Kuyan'ın Hakan Güldağ ve Kenan Sözbir ile GONG programında yaptığı açıklamalar...

Hakan Güldağ: Talep toplama gerçekleştikten sonra haftaya Borsa’da gongu çalmış olacaksınız…

Burak Kuyan: Talep toplamamız 15-16’sında, planımız da 22’sinde gong çalmak.

Hakan Güldağ: Enerji sektörü çok güçlü siz de enerji sektörünün geleceğini temsil eden bir alandasınız. Belki de Galata Wind’i ilk yeşil halka arz diye nitelendirebiliriz…

Burak Kuyan: Yeşil halka arzın tanımı tek kaynaktan değil, çeşitli kaynaklardan, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten şirketlerin halka arzları yeşil halka arz diye geçiyor. Biz, Galata Wind olarak yüzde yüz yenilenebilir enerji portföyüne sahibiz. Hem rüzgar hem güneş tarafında halka arza çıkan ilk şirketiz.

Hakan Güldağ: Geleceğe seslenen bir sektör olması beni gerçekten heyecanlandırıyor. Önümüzdeki süreçte ekonomik toparlanmanın da iki temel ekseni olacak bunun birisi dijitalleşmeyse diğeri yeşil dönüşüm. Yeşil dönüşüm üzerinde de enerji bir numaralı konu… Sizden şirketle ilgili bilgi alabilir miyiz?

Galata Wind, yüzde yüz yenilenebilir enerji portföyüne sahip

Burak Kuyan: Galata Wind yüzde yüzde yüz yenilenebilir enerji portföyüne sahip, 269 megavat kurulu güce sahip bir enerji şirketi. Şirketimizde üç tane rüzgar santrali iki tane güneş santrali bulunuyor. Yıllık yaklaşık 800 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesi üreten bir şirketiz. Dünya artık bize bir mesaj veriyor. Gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan biri yenilenebilir enerji. Sizin de ifade ettiğiniz gibi gelecekte söz sahibi olacak alanlar dijital ve yeşil olacak. Dünya geneline bakalım; Avrupa Birliği yeşil mutabakatı yayımladı. Amerika, Trump sonrası Biden ile birlikte Paris Anlaşmasına döndü. Çin, 2060 karbon nötr hedefini yayımladı. Bizim için de önemli nokta Yeşil Mutabakat. Türkiye yüzde 50-60 civarı ihracatını Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyor. Geldiğimiz noktada AB’nin getirdiği Yeşil Mutabakat ihracatçımıza, sınırda karbon vergisini ifade ediyor. Eğer siz karbon emisyon azaltımı hedefini tutturmazsanız sizin ürünlerinize dumping gibi vergi uygulanabilir. Bu sefer ürünlerinizi ya satamayacaksınız ya da karlarınız azalacak. Bu yüzden Türkiye içerisinde ihracatçılarımızın bu hassasiyete hızlı bir şekilde kavuşması gerekiyor.

Hakan Güldağ: Galata Wind’in halka arza açılmasındaki başka motivasyonları nelerdi?

Burak Kuyan: Hem finansal olarak hem gelecek açısından şirketi hazırlamamız gerekiyordu. Halka arz bizim her zaman kafamızda vardı. Biz Doğan Holding iştiraki olan bir şirketiz, sermaye piyasalarıyla yaşamayı bilen onu seven bir yapımız var. Bu dönemde hızlanmamızı sağlayan bir diğer şey de sürdürülebilirlik trendi oldu. Şirketimizi halka açacağız, kendimizi disipline edeceğiz ve sonra da nihai hedefimiz olan yurtdışı fonlarına gideceğiz. Bunu Türkiye’de ilk yapan şirketlerden biri olmak istiyoruz.

Kârlarımız sermayedarlarımıza gidecek

Hakan Güldağ: Halka arzdan elde edilecek para ne için kullanılacak?

Burak Kuyan: Galata Wind’in ödenmiş sermayesi 534 milyon TL. Bugün itibariyle baktığınızda enerji şirketleri arasında ödenmiş sermayesi bu kadar yüksek olan bir şirket bulmak oldukça güç, hele yenilenebilir enerji alanında bulmak çok daha güç. Yani bugüne kadar sermayederlerimiz bizi bu işe inandıkları için çok destekledi. Biz enerji sektöründe en düşük borçluluk oranına sahip şirketiz. Enerji sektöründe genelde borç çarpanının oranı 5-6 bandında gider. Bizim ise 2020 yılı sonu itibariyle borçluluk oranımız 1.8, 2022 yılı sonu itibariyle ise 0. Yani biz 2022 yılında net nakit pozisyonunda pozitife geçen bir şirketiz. Bu sebeple biz artık yatırımlarımızı ek bir para girişi olmadan yapabileceğiz. Elde edeceğimiz kârlar da sermayedarlarımıza gidecek.

Uzun vadede nakit akışımız döviz eksenli olacak

Hakan Güldağ: Yekdem meselesinde Galata Wind’in konumu nedir?

Burak Kuyan: Galata Wind’in 2021 yılı gelirlerinin yüzde 87’si Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamındaki santrallerden gelecek. Bunu bu şekilde devam ettirmek için, satın alma ve yeni proje geliştirme kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Galata Wind’in temel hedefi döviz riskini minimumda tutup şirketin gelirlerini öngörülebilir bir nakit çerçevesinde yönlendirebilmek. Bizim uzun vadede nakit akışımız döviz eksenli olacak ve bu şekilde devam edecek.

Hakan Güldağ: Başka projeler olacak mı?

Burak Kuyan: Bizim üç senelik bir hedefimiz var. Bu hedefler içerisinde Galata Wind’in mevcut 269 megavatlık portföyünü 500-550 megavata çekmek var. Bunun bir kısmını Türkiye’de bir kısmını da yakın coğrafya ve Avrupa’da yapmak istiyoruz. Uzun vadeli hedefimiz 2030 yılında Galata Wind’i global bir oyuncu haline getirmek. Bizim temel planlarımızdan biri artık bir Türk şirketinin bu sektörde öncü oyuncu olması. 2020 yılı ikinci yarısından itibaren yurtdışı seçeneklerini araştırmaya ve üzerinde çalışmaya başladık. Yakın zamanda birkaç yurtdışı projeyle ilgili pozitif gelişmeleri de açıklıyor olacağız.

Hakan Güldağ: Güneş ve rüzgar enerjisi ağırlığı nasıl şekillenebilir?

Burak Kuyan: Şuan mevcut portföyümüzün 35 megavatı güneş, 234 megavatı rüzgar. Kafamızdaki plan ise 60-65 bandında rüzgar, 30-35 bandında da güneşe doğru yönelme şeklinde.

Hakan Güldağ: O zaman güneş enerjisinin yoğunlaştığını göreceğiz…

Burak Kuyan: Evet… Hibrit yönetmeliği çıktı, hibrit yönetmeliğine göre ana kaynağın dışında ek bir kaynak planlaması da yapabiliyoruz. Biz de rüzgar santrallerimize Mersin Taşpınar’daki projemize hibrit projesi kapsamında başvuru yapmak için proje gelişim çalışmalarımızı bitirdik. Bu hafta veya önümüzdeki hafta da başvurumuzu yapıyor olacağız

Kenan Sözbir: Toplam halka arz miktarı nedir, bunun tahsilatı nasıl yapılacak? Hangi özellikte olan küçük yatırımcılar hisse senedi başvurusunda bulunabilecek?

Şirketin ilk etapta yüzde 25'ini halka açıyoruz

Burak Kuyan: Bizim 13 milyon lot halka arzımız var. Şirketin ilk etapta yüzde 25’ini halka açıyoruz. Ek satış hakkımız yüzde 5 bunların hepsini yaparsak yüzde 30’luk bir halka arzı konuşuyoruz. Toplam büyüklük olarak 8-11 milyon TL’lik halka arzı konuşuyoruz. Yüzde 49 bireysel yatırımcı, yüzde 1 Doğan Holding ve Galata Wind çalışanları, yüzde 40 yerli kurumsal, yüzde 10 da uluslararası kurumsal yatırımcılar olacak. Şu an çok ciddi bir yabancı ilgisi görüyoruz, bunu şirketin başarısı olarak değil ülkemiz için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Oransal değil eşit dağılım uygulayacağız. Paranın değil adaletin gücü olsun istedik. 5,06 fiyatla talep toplamaya çıkıyoruz.

Kenan Sözbir: Yabancı payı artabilir mi?

Burak Kuyan: Biz yurt içi bireysel yatırımcıları her koşulda korumak istiyoruz. Ama herhangi bir değişim yaparsak yerli kurumsal ile yabancı kurumsal arasında yapabiliriz.

Kenan Sözbir: Şirketin büyüme stratejisi nasıl şekillenecek?

Burak Kuyan: Hem satın alacağız hem kendimiz proje geliştirerek büyüyeceğiz. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında stratejimiz bu olacak.

Kenan Sözbir: Temettü politikanız nedir?

Burak Kuyan: Ödenmiş sermayemizin minimum yüzde beşini temettü olarak ödeme hedefimiz var.

Kenan Sözbir: Yeni projeleriniz 2021 mali tablosunu nasıl etkileyecek?

Burak Kuyan: Her sene bir önceki senenin üzerine koyarak ilerliyoruz. Son sene 260 milyon TL’ye geldik. 2020 yılında 156 milyon TL net kar elde ettik. Geçmiş yıldan dağıtılmayan 270 milyon temettümüz de var. Yani bundan sonra dağıtabileceğimiz 270 milyon karımız var bizim. Döviz pozisyonumuzu minimize ederek TL kredi alımına geçtik. TL bazlı yaptığımız için kur farkı riskini de minimize etmiş olduk. Şirketi bugünlere güçlü bir şekilde getirdik.

Kenan Sözbir: 2018’de ikili anlaşmalar yoluyla alınan elektriğin ticaretinden de iyi bir ciro elde ettiniz. 2019’da bundan vazgeçildi ve ciro yüzde 40’a kadar geriledi. Önümüzdeki dönemde bunun tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir mi?

Burak Kuyan: Yok, ticareti başka bir şirketimize devrettik 2019’da ve oradan devam etti. Galata sadece bu noktaya geldiğimizde hazır olması için devam ettirdik. Bu şekilde hem finansal hem üretim açısından çok pozitif sonuçlar elde ettik. Biz geleceğin işini yapıyoruz. Kafamızda iki temel ayak var. Birincisi hem yatırım yapalım büyüyelim, ikincisi paydaşlarımıza temettü ödeyelim.

5-6 yıl sonra hedefimiz 750 megavatlık güce ulaşmak

Hakan Güldağ: Beş yıl sonra Galata Wind’i nerede göreceğiz?

Burak Kuyan: 5-6 senelik hedefimiz 750 megavatlik güce ulaşmak. Biz Doğan grubu olarak değer katmayı seven bir grubuz. Biz değer odaklılıkla devam ettik ve bu sonuçları elde ettik. Bu stratejiyle devam edeceğiz. Gelişen dünyaya ayak uyduracağız.

Kenan Sözbir: Yüzde 85’lik rüzgar enerjisi kapasiteniz var. Peki yatırımcı tarafından baktığımızda kaynağın kesintiye uğrama ihtimali bir risk teşkil edebilir mi?

Burak Kuyan: Yeşil performanslarına bakmamız gerekiyor. Bizim santrallerimizin verimlilikleri ve kapasite kullanım oranları oldukça yüksek. 38-45 aralığında giden kapasite kullanımımız var. O nedenle bu bir risk değildir. Kaynak sabit olmadığı için tabiki değişimler olabilir artı ve eksi yönde… Ama unutmayalım bugünkü sonuçlarımızı bu kapasite oranıyla elde ettik.

Hakan Güldağ: Yatırımcılar halka açılan şirketlere nasıl yaklaşmalı?

Burak Kuyan: Herkese tavsiyem şirketleri çok iyi incelemeleridir. Kendi yatırımlarıma hiçbir zaman kısa vadeli bakmam, uzun vadeli bakarım. Mutlaka şirketlerin gelecekte size ne sunduğuna dikkat etmeniz gerekir. Galata Wind adına şunu söyleyebilirim ki daha fazlasını yapmak için elimizden geleni yapacağız.