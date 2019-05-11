Galatasaray hisselerinde 1.37 milyarlık işlem hacmi

11 Mayıs 2019

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,76'lık kayıpla 88.533 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 88.315 puanı, en yüksek ise 93.076 puanı gördü.

Aynı dönemde Mali Endeksi yüzde 5,34, Sanayi Endeksi yüzde 6,05, Hizmetler Endeksi yüzde 4,73 ve Teknoloji Endeksi yüzde 8,41 azaldı.

Haftanın "en"leri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,18 ile Işıklar Enerji Yapı Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 9,11'lik artışla Fenerbahçe Futbol, yüzde 7,23'lük yükselişle de Ege Endüstri izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 15,46'lık azalışla ile Beşiktaş Futbol oldu. Bu hisseyi yüzde 14,38'lik düşüşle Karsan Otomotiv, yüzde 12,59'luk azalışla da Türk Hava Yolları takip etti.

4 Mayıs haftasında en çok yükselen hisseler yüzde 18,02 ile Galatasaray ve yüzde 13,11'lik artışla Beşiktaş olmuştu. 27 Nisan haftasında da yüzde 34,37 primle Galatasaray ve yüzde 23,65'lik artışla Beşiktaş ilk ikide yer almıştı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 571 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 96 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 1 milyar 371 milyon lirayla Galatasaray Sportif takip etti.

Galatasaray paylarında 4 Mayıs haftasında da 1 milyar 613 milyon liralık işlem büyüklüğü oluşmuştu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 38 milyar 799 milyon lirayla Koç Holding, 31 milyar 752 milyon lirayla Garanti Bankası ve 29 milyar 172 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,40'lık artışla 251,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,38'lik primle bin 680 lira oldu.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve euro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,89'luk artışla 6,0850 liraya çıkarken, euronun satış fiyatı da yüzde 2,39'luk yükselişle 6,8480 lira olarak gerçekleşti.

Geçen hafta 7,7780 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,03'lük primle 7,9360 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,90 değer kazanarak 6,0240 liradan alıcı buldu.

Kaynak: AA