Galatasaray hisselerinde son durum | GS hisse ne kadar?
Borsa İstanbul'da işlem gören GSRAY hisseleri ne durumda merak ediliyor. Ağustos ayında piyasa değeri 2.5 milyar TL'ye ulaşan Galatasaray hisseleri bugün ne durumda? İşte GS hisse fiyatları...
GSRAY koduyla Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray hisselerinde son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Son 1 yılda yüzde 78 civarında prim yapan Galatasaray hisselerinin bugünkü fiyatı araştırılıyor. Galatasaray hisseleri bugün 3,69 liradan alınırken, 3,70 liradan satılıyor.
GALATASARAY HİSSESİNİ CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
Yaz öncesinde borsada en değerli kulüp durumda olan Galatasaray, yaz döneminde liderliğini kaybetti. Fenerbahçe hisseleri Mart 2020'den bu yana 6 kat artmasından sonra 5 milyar TL olurken, Galatasaray'ın piyasa değeri ise 2.5 milyar TL oldu.