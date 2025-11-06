6 Kasım 2025 Bitcoin fiyatlarında son durum: Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin fiyatları düşecek mi? Bitcoin yeniden yükselir mi?

Kripto para piyasasında son günlerde yaşanan sert düşüşün ardından Galaxy Research, Bitcoin'de 2025 yıl sonu tahminini keskin biçimde düşürdü.

Bitcoin’in bu hafta 100 bin doların altına gerilemesi, Galaxy Digital’in 2025 yıl sonu fiyat hedefini 185 bin dolardan 120 bin dolara indirmesine yol açtı.

Şirketin araştırma ekibi, kripto paranın artık “kurumsal akımların ve düşük oynaklığın” belirlediği bir olgunluk dönemine girdiğini belirtti.

'Görünüm kırılgan'

Galaxy Digital, ETF çıkışları, azalan likidite ve uzun vadeli yatırımcı satışlarının piyasa güvenini zayıflattığını belirterek Bitcoin'de görünümün “kırılgan” kaldığına dikkat çekti.

Galaxy, yaklaşık 470 bin Bitcoin’in (yaklaşık 50 milyar dolar) uzun vadeli cüzdanlardan kurumsal talebe geçtiğini aktardı. Şirket, bu durumun arzın kurumsallaştığını gösterirken aynı zamanda kritik seviyelerde direnç yarattığını aktardı.

'Yükselişin hızı yavaşlayabilir'

Galaxy’nin araştırma direktörü Alex Thorn, Bitcoin’in uzun vadeli görünümünün “yapısal olarak güçlü” olduğunu vurgularken, bu yılın yoğun balina satışları, ETF kaynaklı talep ve azalan bireysel yatırımcı ilgisiyle şekillendiğini ifade etti.

Thorn, “Bitcoin 100 bin dolar seviyesini koruyabilirse, üç yıla yaklaşan boğa piyasasının yapısı bozulmaz, ancak yükselişin hızı yavaşlayabilir” dedi.

Galaxy Research, ayrıca en büyük 100 kripto paranın 72'sinin tüm zamanların en yüksek seviyelerinin yüzde 50'den fazla altında kaldığını açıkladı.

Bitcoin fiyatında son durum

Bitcoin bu hafta yaşadığı sert düşüşle 100 bin doların altına gerilemesinin ardından yatırımcıların düşük fiyat seviyelerini alım fırsatı olarak değerlendirmesiyle kısmi bir toparlanma yaşadı.

Ancak küresel ekonomideki belirsizlik ve Fed’in aralık ayındaki faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, bu toparlanmanın gücünü sınırladı.

Bitcoin fiyatları bugün saat 16.30 itibarıyla son 24 saate yüzde 0,84 yükselişle 103 bin 288 dolardan işlem görüyor.

Böylece Bitcoin, 6 Ekim'de 126 bin 198 dolarla ulaştığı tüm zamanlarınen yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 18 altında bulunuyor.

Aynı dakikalarda Ethereum ise son 24 saatte yüzde 1,65 yükselişle 3 bin 385 dolardan işlem görüyor.

Ethereum ise 24 Ağustos'ta ulaştığı 4 bin 953 dolarlık rekor seviyesinin yüzde 31,5 altında hareket ediyor.