GameStop'tan 513 milyon dolarlık Bitcoin hamlesi!
GameStop, dijital varlık yatırımlarına yönelik stratejisinin ilk adımı olarak yaklaşık 513 milyon dolar değerinde 4.710 adet Bitcoin satın aldığını açıkladı. Alımın hangi dönemde yapıldığı belirtilmedi. Şirketin bu hamlesi, MicroStrategy’nin izinden giderek kurumsal yatırım trendine katıldığını gösteriyor.
Oyun perakende şirketi GameStop, yaklaşık 513 milyon dolar değerinde 4.710 adet Bitcoin satın aldığını duyurdu. Ancak şirket, alımların hangi tarihler arasında yapıldığına ilişkin bilgi vermedi.
Şirket, MicroStrategy CEO'sunun stratejisini benimsiyor
Bu alım, GameStop'un mart ayında dijital varlıklara yatırım yapacağını açıklamasının ardından gerçekleştirdiği ilk bitcoin hamlesi oldu. Şirket, bu stratejisiyle kurumsal yazılım firması MicroStrategy'nin Bitcoin yatırımlarına öncülük eden CEO'su Michael Saylor'un stratejisini benimsiyor.
4,78 milyar dolarlık menkul kıymet rezervine sahip
GameStop'un 1 Şubat itibarıyla toplamda 4,78 milyar dolar değerinde nakit, nakit benzeri varlık ve pazarlanabilir menkul kıymet rezervine sahip olduğu belirtildi.