GameStop'tan 513 milyon dolarlık Bitcoin hamlesi!

Oyun perakende şirketi GameStop, yaklaşık 513 milyon dolar değerinde 4.710 adet Bitcoin satın aldığını duyurdu. Ancak şirket, alımların hangi tarihler arasında yapıldığına ilişkin bilgi vermedi.

Şirket, MicroStrategy CEO'sunun stratejisini benimsiyor

Bu alım, GameStop'un mart ayında dijital varlıklara yatırım yapacağını açıklamasının ardından gerçekleştirdiği ilk bitcoin hamlesi oldu. Şirket, bu stratejisiyle kurumsal yazılım firması MicroStrategy'nin Bitcoin yatırımlarına öncülük eden CEO'su Michael Saylor'un stratejisini benimsiyor.

4,78 milyar dolarlık menkul kıymet rezervine sahip

GameStop'un 1 Şubat itibarıyla toplamda 4,78 milyar dolar değerinde nakit, nakit benzeri varlık ve pazarlanabilir menkul kıymet rezervine sahip olduğu belirtildi.