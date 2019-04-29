Garanti, 19,4 milyon liralık alacağını sattı
Garanti Bankası, 364,97 milyon TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacakları, 19,44 milyon TL'ye Sümer Varlık Yönetim'e sattı.
Garanti Bankası, takipteki krediler portföyündeki 364,97 milyon TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacakları, 19,44 milyon TL'ye sattı.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan ve 24-26 Mart 2019 tarihleri itibari ile toplam anapara bakiyesi 364.970.915,17-TL olan kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi alacağı, çek hesabı, sigorta alacağı ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacakları, toplam 19.440.000,00 TL'ye Sümer Varlık Yönetim AŞ.'ye satılmıştır."