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Garanti Bankası, 285.7 milyon dolar finansman sağladı

Garanti Bankası, 285.7 milyon dolar tutarında finansman temin etti.

Garanti Bankası, 285.7 milyon dolar finansman sağladı
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Garanti Bankası, yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde 5 yıl vadeli 285,7 milyon dolar tutarında finansman sağladı.

Konuya ilişkin bankadan KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bankamız, yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde 5 yıl vadeli, toplamda 285.714.286 dolar tutarında, havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) ve hazine finansmanı işlemi de dahil olmak üzere yapının gerektirdiği diğer işlemleri gerçekleştirmek suretiyle finansman sağlamıştır"

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