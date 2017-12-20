Garanti Bankası, 285.7 milyon dolar finansman sağladı
Garanti Bankası, 285.7 milyon dolar tutarında finansman temin etti.
Garanti Bankası, yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde 5 yıl vadeli 285,7 milyon dolar tutarında finansman sağladı.
Konuya ilişkin bankadan KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bankamız, yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde 5 yıl vadeli, toplamda 285.714.286 dolar tutarında, havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) ve hazine finansmanı işlemi de dahil olmak üzere yapının gerektirdiği diğer işlemleri gerçekleştirmek suretiyle finansman sağlamıştır"