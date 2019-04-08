Garanti Bankası'ndan yeni yatırımlara destek

08 Nisan 2019

Garanti Bankası İstanbul Havalimanı’na toplamda 380.4 milyon euro finansman desteği sağladı. Türkiye’nin en önemli projelerinden biri olan İstanbul Havalimanı’na desteklerini yeni fazlarda yapılacak yatırımlar için de sürdürmek istediklerini söyleyen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edini, bankaların İstanbul Havalimanı Faz 1 yatırımlarına verilen finansman desteğinin yüzde 76’sını sağladığını belirtti.

Edin, “Garanti Bankası’nın finansmandaki tüm bankalar içindeki payı ise yüzde 6.7 oldu. İstanbul Havalimanı’nın hayata geçmesiyle birlikte ülke ekonomimize büyük katkılar sunacak böylesine önemli bir projede yer alıyoruz. Garanti Bankası olarak Türkiye’nin büyümesinde pay sahibi olan önemli projelere uzun yıllardır destek verirken; aynı zamanda ülke kalkınmasına ve ekonomimizin sürdürülebilirliğine katkı yapan projelerin finansmanında yer almaya devam edeceğiz” dedi.