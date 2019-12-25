Garanti BBVA, 300 milyon dolarlık finansman sağladı

25 Aralık 2019

Garanti BBVA'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, the Export Import Bank of China'dan (Çin Exim Bank) 300 milyon doları tutarında 3 yıl vadeli kredi sağlandığı bildirildi.

İki banka arasındaki anlaşma kapsamında sağlanan kredi Türk firmalarının Çin’den yapacakları ithalatların finansmanında kullanılacak. Dış ticarette müşterilerinin çözüm ortağı olarak hareket eden Garanti BBVA, uluslararası anlaşmalarla dış ticaretin finansmanında müşterilerine farklı çözümler sunuyor. Garanti BBVA, gerçekleştirdiği bu anlaşmayla Çin bankalarıyla süregelen güçlü ilişkilerini pekiştirmeye devam etti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Garanti BBVA, bu kredi anlaşmasıyla Çin işlemlerindeki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu. Çin Eximbank ile uzun yıllara dayanan güçlü bir ilişkimiz var. 2016’da imzaladığımız sözleşmeden sonra Çin Eximbank ile tekrar yüksek tutarlı bir krediye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşma uluslararası piyasalarda bankamıza duyulan güçlü güvenin de bir göstergesi. Çin’de temsilcilik açan Türkiye’den ilk banka olarak Çin ile ilgili ciddi bir bilgi birikimimiz var. Çin ile işlem yapan firmaların Garanti’nin bu uzmanlığından faydalanmasını isteriz. Güçlü yurtdışı bağlantılarımızla dış ticaretin finansmanı konusunda müşterilerimize yeni çözümler sunmaya devam edeceğiz.” dedi.