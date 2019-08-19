Garanti BBVA Genel Müdürlüğüne Baştuğ atandı
Garanti BBVA Genel Müdürlüğüne Recep Baştuğ atandı.
Garanti BBVA Genel Müdürü Ali Fuat Erbil istifa etti. Erbil'in emekliliğini istediği bildirildi. Erbil'in yerine Recep Baştuğ atandı.
Banka tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Erbil'in istifa dilekçesinin kabul edildiği belirtildi. Açıklamada, genel müdürlük pozisyonuna Recep Baştuğ'un atanmasına karar verildiği
ifade edildi.
Baştuğ'un gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben 1 Eylül 2019 itibarıyla görevi devralmasının planlandığı ve genel müdürlük pozisyonunu üstlenmesini takiben yönetim kurulunun doğal üyesi olarak da görev alacağı bildirildi.