Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ: 2021 bankacılık için büyüme yılı olacak

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, AA muhabirine, 2020 değerlendirmesi ve 2021 beklentilerini aktardı. Baştuğ, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ekonomide yeni dönem' açıklamalarından bankacılık sektörü ne bekliyor? 2021 ve sonrası yıllar için Türkiye'nin yeni hikayesi ne olmalı?" sorusu üzerine, "Son dönemde yapılan değişiklikler, sadeleşme ve normalleşme yolunda atılan adımlar ve reform çağrıları, pandemi sonrası yeni düzende bir fırsat penceresi sunarak Türkiye'yi cazip yatırım merkezi haline getirebilir" ifadesini kullandı.



Öncelikle kısa vadede para ve maliye politikasının, enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyeye getirmek için koordineli hale getirilmesinin önem arz ettiğinin altını çizen Baştuğ, enflasyonda öngörülebilirliğin artmasının; ekonomik aktörlerin kararlarını daha optimize almasını sağlayarak sürdürülebilir bir büyüme yakalanabilmesi için ciddi katkı sunacağını kaydetti. Baştuğ, kalıcı yabancı fon girişlerinin ekonominin tamamında daha sürdürülebilir büyüme için kaynak oluşturduğunu, bunun yatırımlarla desteklenmesinin büyüme potansiyelini artıracağını söyledi.



Komisyonlarda iyileştirme yapılmalı



Baştuğ, sektör olarak daha iyi noktalara gelebilmek için önümüzdeki dönemde de yasal düzenleyicilerin desteklerine ihtiyaç duydukları noktalar olduğunu söyledi. İçinde bulunulan konjonktür gereği bankacılık gelirlerini baskılayan, komisyonlar üzerindeki regülatif düzenlemeler gibi bazı alanlarda yapılacak iyileştirmelerin, sektöre, özellikle de küçük-orta ölçekli oyunculara destek sağlayacağını belirten Baştuğ, diğer taraftan, global bankacılık sektörü ile ayrışmamak için dijital alanda, cloud (bulut) kullanımının güvenli bir şekilde tesis edilmesi gibi alanlarda gerekli esnekliğin sağlanmasının sektör için çok önemli olduğunu vurguladı.



Bu yıl hayata geçecek olan dijital kanallardan müşteri kazanımına olanak sağlayan düzenlemelerin, sektörün büyümesi için pozitif bir adım olduğunu ifade eden Baştuğ, "Yatırımcıların sektöre olan iştahını sürdürmeleri için yabancı yatırımcı iştahının taze tutulması, temettü dağıtımındaki kısıtlamalarda gevşemeye gidilmesi gibi konular da kesinlikle destekleyici olacaktır" dedi.



Tüzel tarafta talep daha yüksek olacak



Baştuğ, 2021 yılı hedeflerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Umuyoruz 2021, ülkemiz ve bankacılık sektörü için büyüme yılı olacak. Genel olarak hemfikir olunan yüzde 5-5,5 arası bir GSYH büyüme beklentisi var. Pek çok açıdan daha olumlu bir 2021 yaşayacağımızı umuyor ve bekliyorum" ifadelerini kullandı.



Baştuğ, şöyle devam etti: "Her segmentte büyüme hedefimiz olsa da tüzel tarafta talebin daha yüksek olmasını bekliyoruz. Özellikle KOBİ'lerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda finansman sağlamaya devam ederek ekonomimizin belkemiğini oluşturan esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Etkin marj yönetimi de önümüzdeki dönemin kritik konu başlıklarından biri olacak. Fonlama maliyetlerini ve marjlarını iyi yöneten bankalar önümüzdeki dönemi de başarıyla geçirecekler. "



Her 4 müşterilerinden 3'ünün dijital kanalları tercih ettiğini bildiren Baştuğ, "Kullanıcılar bizi sadece diğer mobil banka uygulamaları ile değil, günlük hayatta sıkça kullandıkları diğer mobil uygulamalarla kıyaslıyor" dedi.