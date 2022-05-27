Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ: Yüzde 70'lerde enflasyon sürdürülebilir değil

Garanti BBVA, WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı’nın destekçisi oldu.

Programa ilişkin basın toplantısında konuşan Baştuğ, "Enflasyon oranının yüzde 70'e geldiği bir dönemde bankaların gelirleri mutlak değer olarak artıyor ama enflasyonun altında. Dolayısıyla böyle devam ederse bankacılık sermaye olarak ileriki dönemlerde zorlanacak" dedi. Baştuğ, "Çünkü banka karları, sermaye getirileri yüzde 40'larda, enflasyon yüzde 70, sürdürülebilir değil. Hepimizin temennisi enflasyonun makul seviyelere inmesi. Bankacılık sektörü genel olarak iyi bir sınav veriyor." ifadelerini kullandı.

Enflasyon muhasebesi

Baştuğ, Türkiye'de enflasyon muhasebesi ile alakalı otoritelerde henüz verilmiş bir kararın olmadığını belirterek, "Biz lokal olarak enflasyon muhasebesini şu an uygulayamıyoruz. Fakat IFRS kuralları gereği BBVA enflasyon muhasebesi ile bizi konsollide ediyor. Yani biz Türkiye'de kendi bilançosmuzu çıkarıyoruz, onlar buna enflasyonu uygulayarak konsolide ediyor" diye konuştu.

BBVA CEO'su Onur Genç, Türkiye'de hiperenflasyon muhasebeleştirmesi konusunda Türk yetkililerle görüşme yürüttüklerini belirterek, Türkiye birimi Garanti Bankası'nda ikinci çeyrekten itibaren enflasyon muhasebeleştirmesinin "büyük ihtimalle uygulanacağını" söylemişti.

"Borsadan çıkış planı yok"

Baştuğ ayrıca, Garanti BBVA'nın borsadan çıkmak gibi bir düşüncesinin olmadığını belireterek, "Prorogram normal süresinde bitti, %85.97 gibi bir orana gelindi. Progma orada bitti" dedi.Enflasyon muhasebesi

Garanti BBVA'da ana ortak BBVA'nın payı, tamamlanan gönüllü pay alımı sonunda %36.1 artarak %86'ya kadar çıkmıştı.

"Artık zaman sürdürülebilirlik adına aksiyon alma zamanı"

Öte yandan WWF-Türkiye'nin Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı beşinci döneminde Garanti BBVA'nın desteğiyle yürütülecek. Beşinci dönemde sebepleri ve sonuçlarıyla orman yangınlarına odaklanmak hedefleniyor.

Baştuğ, iklim krizinin giderek üstesinden gelinemeyecek bir noktaya doğru evrildiğini belirterek, "Dolayısıyla artık zaman sürdürülebilirlik adına konuşmak, tartışmak değil, aksiyon alma zamanı. Biz, Garanti BBVA olarak 16 yıldan uzun süredir işin 'eylem' tarafındayız. Bu konuda gerek Türkiye’de gerekse dünyada birçok ilke imza atarak iş dünyamızın dönüşümüne öncülük ediyoruz. Geçen yıl meydana gelen orman yangınları için 1 milyon adet fidan bağışı yaparak ülke çapındaki seferberliğe katıldık." diye konuştu.

Baştuğ, konuya ilişkin, şunları söyledi:

"Ancak asıl önemli olan yanan ormanların arkasından yapılacak kampanyalar değil, ormanlarımız yanmadan yapılacaklar. Bu nedenle doğal servetimiz ormanlarımızı korumak için 30 yıllık yol arkadaşımız WWF Türkiye’yle yan yana gelerek Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı'nı başlatıyoruz. Amacımız önce ormanlarımızı yangından korumak ve olası orman yangınlarına karşı daha hazırlıklı ve bilinçli olarak birlikte hareket etmek. Orman yangını riskiyle iç içe yaşayan bölgelerde dernek, vakıf, kooperatif, köy muhtarlığı gibi yerel inisiyatifler bu süreçte kritik role sahip. Bu program kapsamında sağlanacak desteklerle, yangın öncesi, esnası ve sonrası olacak şekilde; bu tarz sivil girişimlerin kendi bölgelerinde çok daha etkili olacaklarına inanıyoruz. WWF-Türkiye’yle bu anlamlı projede birlikte yol almaktan çok mutluyuz. Denizlerimizin, ormanlarımızın, geleceğimizin korunması için gereken her yerde olmaya, sürdürülebilir bir dünya için sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Reuters, AA