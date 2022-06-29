Garanti BBVA hiperenflasyon muhasebesine geçiyor

İspanyol banka Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), hissedarı olduğu Garanti BBVA'nın bilançosunda hiperenflasyon muhasebesi uygulamasının ardından birinci çeyrekte net kârının 324 milyon euro düştüğünü belirtti.

1 Ocak'tan itibaren hesaba katılan hiperenflasyon muhasebesi BBVA'nın ikinci çeyrek sonuçlarına yansıtılacak.

BBVA, hiperenflasyon muhasebesinin ardından birinci çeyrek net kârını 1.326 milyar euroya revize etti.

BBVA, Türkiye'deki 2022 enflasyon beklentilerine dayanarak, Garanti Bankası'nın kârının ana hissedarı BBVA'nın sonuçlarına ciddi bir etkisi olmayacağını ve sermayesiyle, defter değerine gelecek çeyreklerde olumlu etkisi olacağını açıkladı.

BBVA'nın Garanti Bankası'ndaki payı, tamamlanan gönüllü pay alımı sonunda yüzde 86'ya çıkmıştı.

BBVA, daha büyük rakibi İspanyol Santander Bankası SAN.MC gibi gelişmiş ülkelerde gelirlerini artırmakta zorlandığı için gelişmekte olan ülkelere yatırım yapıyor ancak bazı analistler Türkiye'deki makroekonomik belirsizliğin bankaya etkisinden endişe duyuyor.

Türkiye'de yıllık enflasyon Mayıs'ta yüzde 73.5 ile 24 yılın zirvesine çıkarken, BBVA Türkiye'de ikinci çeyrekten itibaren enflasyon muhasebeleştirmesinin "büyük ihtimalle uygulanacağını" açıklamıştı.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ da Mayıs sonunda yaptığı açıklamada, "Biz lokal olarak enflasyon muhasebesini şu an uygulayamıyoruz. Fakat IFRS kuralları gereği BBVA enflasyon muhasebesi ile bizi konsollide ediyor. Yani biz Türkiye'de kendi bilançosmuzu çıkarıyoruz, onlar buna enflasyonu uygulayarak konsolide ediyor" demişti.