Garanti BBVA İklim Endeksi hayata geçirildi

Garanti BBVA, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreniyle Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nun yürütücülüğünü üstlendiği CDP (Carbon Disclosure Project) Türkiye ve Borsa İstanbul iş birliğiyle Garanti BBVA İklim Endeksi'ni hayata geçirdi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, endeksle, sürdürülebilir finans pazarını geliştirmek, şirketlerin iklim riskleri ve fırsatları konusundaki şeffaflıklarını artırmak için teşvik etmeyi hedefleyen Garanti BBVA, hesaplama yöntemi, seçme kriterleri ve diğer kuralları Borsa İstanbul danışmanlığında belirlenen Türkiye'de sürdürülebilirlik ve iklim finansmanı için baz oluşturabilecek metodolojisi dünyaca kabul gören güvenilir bir endeks oluşturdu.

Kapsama dahil edilecek şirketlerin CDP verileriyle belirlendiği endeksin hesaplanması, sürekliliğinin sağlanması ve endeks verilerinin veri dağıtım kuruluşları aracılığıyla yayımlanması işlemleri Borsa İstanbul tarafından gerçekleştiriliyor.

Endeksin yatırım dünyasını, Borsa İstanbul'da işlem gören CDP İklim Değişikliği raporlamasındaki en güncel skoru B- ve üzeri şirketler oluşturuyor. Yılda bir kere güncellenecek endeks içerisinde yer alan hisse senetlerinin endeks içerisindeki ağırlığı fiili dolaşımdaki payların piyasa değerine göre belirlenirken, hisse seçim sürecinde likidite kuralı da uygulanıyor.

Endekse son 6 aylık dönemde günlük ortalama işlem hacmi en az 10 milyon TL ve üzeri olan hisse senetleri dahil ediliyor.

Garanti BBVA İklim Endeksi; Borsa İstanbul’da işlem gören ve sürdürülebilirlik alanında en önemli konulardan biri olan iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında şirketlerin raporlama yaptığı CDP kapsamında iyi performans gösteren şirketleri öne çıkarıyor. Endeks, Borsa İstanbul’da işlem gören ve CDP metodolojisine göre, iklim değişikliği konusundaki risklerini ve fırsatlarını şeffaf bir şekilde beyan eden şirketlerin paylarından oluşan portföyün fiyat ve getiri performansını ölçüyor.

Ergun: Endeksin oluşturacağı yatırım fırsatlarından heyecan duyuyoruz

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Garanti BBVA İklim Endeksine ilişkin, "Borsa İstanbul, Garanti BBVA ve CDP Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen bu ortak projede, Borsa İstanbul olarak yer almaktan gurur duyuyoruz. Borsa İstanbul olarak bu endeksin hesaplanması, sürekliliğinin sağlanması ve yayınlanması hizmetini veriyoruz. Gösterge niteliğindeki bu endeksin oluşturacağı yatırım fırsatlarından ötürü heyecan duyuyoruz. Garanti BBVA ve CDP Türkiye, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma konularında, inovatif yaklaşımlar ve yenilikçi finansman modelleri sunan öncü kurumlarımızdır. Sürdürülebilir finansmana katkı sağlayacak bu endeksin oluşturulmasında emeği geçen, başta Garanti BBVA ve CDP Türkiye olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Garanti BBVA İklim Endeksinin sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Garanti BBVA İklim Endeksi ile sürdürülebilir finans çalışmalarımızı bir yenisini daha ekliyoruz"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ise şu değerlendirmede bulundu:

"'Dünyaya iyi bakıyoruz, geleceğe iyi bakıyoruz' mottosuyla her geçen gün daha güçlü adımlarla ilerlediğimiz iklim değişikliğiyle mücadele yolunda Türkiye'de yeni bir ilke daha imza atmaktan büyük gurur duyuyoruz. Garanti BBVA İklim Endeksi'ni, iki ana iş stratejimizden biri olan 'iklim değişikliğine karşı mücadele' hedefimizi göz önünde bulundurarak bankamız, CDP Türkiye ve Borsa İstanbul ekiplerinin özverili çalışmalarıyla bir yıldan kısa süre içerisinde tamamladık.

Garanti BBVA olarak Türkiye'deki yenilenebilir enerji finansmanına bugüne kadar 5,6 milyar dolar üzerinde bir katkı sağladık, sürdürülebilir finans piyasasına katkımız ise 810 milyon dolar üzerinde. Garanti BBVA İklim Endeksi ile sürdürülebilir finans çalışmalarımızı bir yenisini daha ekliyoruz ve Türkiye özel sektörünün şeffaf iklim değişikliği performansı, iklim risklerinin fırsatlara dönüştürülmesi ve yerel yatırımcıların iklim değişikliği algısını geliştirmeleri için bir mihenk taşı olmasını temenni ediyoruz. Garanti BBVA olarak, iklim değişikliğine karşı ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişi süresinde, özel sektör, devlet organları ve sivil toplum kuruluşlarıyla Türkiye'nin ilklerini gerçekleştirmek üzere çalışmaya devam edeceğiz."

"Endeksin henüz iklim değişikliği stratejilerini açıklamamış şirketleri özendireceğini ümit ediyoruz"

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve CDP Türkiye Kurucu Direktörü Melsa Ararat da endekse dair, "CDP tarafından şirketlere verilen iklim değişikliği derecelendirme notlarını kullanan ve Türkiye'de finansal sermayenin, iklim değişikliğini dikkate alan şirketlere aktarılmasına aracılık edecek bir yatırım endeksini lanse ediyoruz. İnanıyoruz ki, bu endeks sayesinde, Türkiye'nin iklim değişikliğine dayanıklı, emisyonlarını bilimin öngördüğü hedeflere uygun olarak azaltmayı ve nihayet sıfırlamayı amaçlayan şirketleri, uluslararası kurumsal yatırımcıların radarına girecek ve Türkiye'ye ek yabancı sermaye gelmesine vesile olacaklar. Bu endeksin ayrıca, yerel kurumsal yatırımcıların da konuya olan ilgisini çekeceğini ve henüz iklim değişikliği stratejilerini açıklamamış şirketleri de özendireceğini ümit ediyoruz." değerlendirmesinde buludu.