Garanti BBVA KOBİ’lerin büyüme yolculuğuna eşlik ediyor…

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, “Ülkemizde işletmelerin %99’undan fazlasını oluşturan KOBİ’ler, istihdamın ve ekonomik kalkınmanın temel taşı. Finansal çözümler ve dijitalleşme süreçleriyle sergiledikleri performans, büyümelerinde belirleyici rol oynuyor. Biz de KOBİ’lerin dijital dönüşümle işlerini daha etkin yönetmeleri, finansmana erişimlerinin kolaylaşması ve sürdürülebilir geleceğe sağlam adımlarla ilerlemeleri için yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Büyüme yolculuklarında en güvenilir yol arkadaşı olarak, ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlamaya devam ediyoruz.” dedi.

4 milyona yakın KOBİ müşterimize destek veriyoruz

2024 yılında, regülasyonlara rağmen Garanti BBVA KOBİ Bankacılığı güçlü bir performans sergiledi. 4 milyona yakın KOBİ müşterimize hizmet sunarken, esnek kredi politikaları ve güçlü risk yönetimi ile sektörün üzerinde büyüme performansı sergiledik. Yenilikçi dijital yatırımlar ve müşteri odaklı stratejilerle sürdürülebilir büyümemizi koruyoruz.

Müşteri ilişkilerinde “Empati” kültürünü esas alıyor, müşterilerimizi yakından dinleyip ihtiyaçlarına uygun, kişiselleştirilmiş çözümler sunuyoruz. Dijitalin hızı ile insan rehberliğini birleştirerek deneyimi üst seviyeye taşıyoruz. Bu sayede sadece doğru ürünleri değil, müşterilerimizin finansal sağlıklarını koruyan ve uzun vadeli başarılarını destekleyen çözümler geliştiriyoruz.

Kredi politikalarımız KOBİ ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Bu yıl, hem hacimsel hem katma değer odaklı kredi büyümesi hedefliyoruz. Kredi talebi özellikle ticaret, hizmet, imalat, inşaat sektörlerinde yoğun; benzer şekilde tarım, esnaf, ihracat ve yatırım kredilerinde büyüme sınırının bulunmaması, bu sektörlerde de kredi taleplerini artırıyor. Teknolojik dönüşüm, yeşil enerji, lojistik ve IT sektörleri yatırım iştahıyla ön plana çıkıyor. Garanti BBVA olarak bu dinamikleri çok yakından takip ediyor, buradaki büyüme ve gelişimi desteklemek için ekstra hassasiyet gösteriyoruz. Ayrıca, sadece nakit kredilerle değil, gayrinakdi kredi kullandırımı yaparak da müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Finans sektörünün globalde güçlü bir markası olan BBVA’nın parçası olmanın getirdiği avantajları müşterilerimize en iyi şekilde yansıtmaya devam edeceğiz.

"KOBİ Bankacım Yanımda" ile fark yaratıyoruz

Dijital Dönüşüm yolculuğumuz kapsamında müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha güçlü ve hızlı cevap verebilmek amacıyla oluşturduğumuz KOBİ Bankacım Yanımda birimimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik uzman bankacılık hizmetini bulundukları her yerden alma imkanı getiriyoruz. Tarım ve turizm gibi kritik sektörlerde uzmanlaşan “KOBİ Bankacım Yanımda” portföyleriyle müşterilerimize iş alanlarına yönelik danışmanlık ve finansal sağlık çözümleri sunuyoruz.

Bankamızın yenilikçi ve teknoloji odaklı yaklaşımını tarım sektörüne de genişlettik. KOBİ Bankacılığı altında yapılandırdığımız Tarım Bankacılığı birimiyle, tarım potansiyelini dikkate alarak yeni ürünlerle KOBİ’lerimizin yanında oluyoruz. Tarım Bankacılığı birimimiz, sürdürülebilirlik temasıyla birlikler, kooperatifler, firmalar ve üreticilere çözüm odaklı hizmetler sunuyor.

Mobil bankacılıkla 1.000’e yakın hizmet KOBİ’lerin cebinde

Yenilikçi dijital çözümlerimizle 7/24 her yerden erişim sağlıyor, iş süreçlerini hızlandırıyor ve verimliliklerini artırıyoruz. Dijital kanallarımız sayesinde KOBİ müşterilerimiz, şubeye uğramadan tamamen dijital ortamda bankamızla ilişki kurabiliyor. Mali verilerinin Bankamızla paylaşılmasına ilişkin olarak müşterilerimizin GİB entegrasyonu ile vereceği izinle, nakit, gayrinakit, çek ve üye işyeri gibi birçok finansal ürünü dijital kanallar üzerinden kullanabilmelerini sağlıyor, böylece KOBİ’lerimize radikal bir müşteri deneyimi yaşatıyoruz.

Bu yıl KOBİ’lere sunduğumuz yeni çözümlerden biri “Garantili Ödeme”. Bu dijital ürün, ileri vadeli para transferlerini bankamızca güvence altına alarak ticari ilişkilerde şeffaflığı, öngörülebilirliği ve güveni artırıyor. Bir diğer yeni çözümümüz, “uçtan uca dijital kasko sigortası”. Artık tüzel nitelikli müşterilerimiz kasko poliçesi oluşturma işlemini baştan sona dijital kanallardan gerçekleştirebiliyor. Bunlara benzer şekilde mobil ve internet bankacılığından müşterilerimize 1.000’e yakın hizmet sunuyoruz.

Ticari kredi limiti başvurusu, nakit akışı takvimi, anında ticari kredi kullanımı ve GİB üzerinden mali veri paylaşımı gibi, birçoğu sektörde ilk olan fonksiyonumuz, KOBİ’lere finansal yönetimde önemli avantajlar sağlıyor. Türkiye’deki bankalar arasında ilk ve tek olarak, 2022’den beri müşterilerimizin ticari kredi limitlerini, kredilerini, limit boşluklarını ve krediye bağlı teminatlarını şeffaf bir şekilde görüntülemelerini sağlıyoruz.

Aktif KOBİ müşterilerimizin %90’ı dijital kanalları yoğun kullanıyor. Para transferleri, döviz, kart ve fatura ödemelerinin ise %99’u dijital kanallardan gerçekleşiyor. Kâğıt kullanımını sıfıra indirerek sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz.

Yeşil dönüşüme kısa zamanda 130 milyar TL destek verdik

Sürdürülebilir dönüşüm yolculuğunda tüm segmentlerdeki müşterilerimizin yanındayız. Enerji verimliliği projelerinden yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar geniş finansman seçenekleri sunarak KOBİ’lerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlıyoruz. Son 3 yılda KOBİ’lere 130 milyar TL’nin üzerinde sürdürülebilir finansman sağladık. Ayrıca, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi projelerini destekleyerek çevresel etkilerin azaltılmasına katkı veriyor, KOBİ’lerin sera gazı emisyonlarını hesaplamalarına yardımcı oluyoruz. Danışmanlık hizmetlerimizle de KOBİ’lerin sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirmelerine destek sunuyoruz.

Girişimcilik ekosistemine kapsamlı destek sağlıyoruz

Garanti BBVA olarak teknoloji ve kadın girişimciler başta olmak üzere yenilikçi fikirlerin güçlenmesi ve ekonomiye katkısı içinde kararlılıkla çalışıyoruz. Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin sürdürülebilir büyümesi ve tüm paydaşların kazanacağı işleyiş için uzun yıllardır bütünsel yaklaşımla destek veriyoruz. Kadın ve teknoloji girişimciliğinde özel ürün ve hizmetlerle yanlarında oluyoruz.

Girişimcilik ekosistemine desteğimiz yaklaşık 20 yıl önce toplumsal kalkınmayı hızlandıran bir güç olduğunu bildiğimiz kadın girişimcileri desteklediğimiz programımızla başladı. Program kapsamında bütünsel bir yaklaşımla finansman, eğitim, cesaretlendirme ve yeni pazarlara açılma konularında dört ana başlıkta kapsamlı destek sunuyoruz. Bu kapsamda son 5 yılda 225 milyar TL’yi aşan finansman sağladık.

2015 yılından bu yana da Garanti BBVA Partners Tech programı ile hızla yaygınlaşan teknoloji tabanlı girişimlere desteğimizi daha da genişlettik. Program kapsamında girişimcilere mentorluk, ofis alanı, eğitim, iş ağı kurma ve pazarlama desteği sağlanarak işlerini hızlandırmaları destekleniyor. Bu yıl 9.dönem girişimlerimizi kabul ettiğimiz programımızda 60 girişimi destekledik ve bu girişimlerin aldığı toplam yatırım tutarı 40 milyon dolara ulaştı.