Garanti BBVA, Romanya operasyonlarını satıyor

22 Ocak 2020

Garanti BBVA’nın Romanya operasyonları satış sürecinde. Çeşitli haber kaynaklarına göre şu anda 3 alıcı ile görüşmeler devam ediyor. Garanti, aktifleriyle Romanya'nın en büyük onuncu bankası olarak biliniyor.

Reuters'in haberine göre, banka sektöründeki kaynaklar Macar OTP'nin Romanya'daki bankayı almak istediğini ifade ettiler. Garanti Bankası ve OTP konuya ilişkin açıklama taleplerine yanıt vermediler.

OTP'nin yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Sandor Csanyi bu yılın başında yaptığı açıklamasında, Avrupa'daki 12 ülkede faaliyet gösteren OTP Bankası'nın yatırımlarını yeni ülkelere doğru genişletmeyi planladığını ve muhtemelen Avrupa dışındaki piyasalara da gireceğini ifade etmişti.

Diğer taraftan, Merger Market’in farklı kaynaklara dayandırdığı haberine göre de Garanti BBVA’nın Romanya operasyonlarıyla Banca Transilvania ve Intesa Sanpaolo da ilgileniyor. İlgili tarafların tekliflerini şubat ayı başlarında iletmesi bekleniyor.

Yerli bir danışmanlık şirketinin geçtiğimiz yıl yaptığı bir değerlendirmeye göre Romanya operasyonlarının tahmini değeri 381 milyon euro seviyesinde.

Garanti BBVA'nın Romanya'da bulunan iştiraki, Türkiye Garanti BBVA'ya ait. İspanyol finans grubu Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ise Türkiye Garanti BBVA'nın hakim ortağı konumunda.