Garanti BBVA'dan ekonomiye 400 milyar lira kaynak

27 Ekim 2020

Garanti BBVA, bu yılın 9 ayında 5 milyar 240 milyon 27 bin TL net kâr elde etti.

Garanti BBVA yaptığı yazılı açıklama ile 30 Eylül 2020 tarihli finansal sonuçlarını duyurdu. Bankanın aktif büyüklüğü 525 milyar 909 milyon 400 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 400 milyar 378 milyon 9 bin TL oldu.

Garanti BBVA'nın yılın 9 ayında net kârı, 5 milyar 240 milyon 27 bin TL olarak gerçekleşti. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti. Aktiflerin yüzde 66’sı mevduatlar ile fonlanıyor. Mevduat tabanı yılın 9 ayında yüzde 25 büyüme ile 345 milyar 663 milyon 900 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,9, özkaynak kârlılığı yüzde 13,3, aktif karlılığı ise yüzde 1,6 seviyelerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, bu yılın 3. çeyreği pandeminin ekonomiye etkilerini pozitife çevirdikleri ve normalleşme yoluna girdikleri bir dönem olduğunu belirtti.

Yaşarılan olağanüstü dönemde ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu katkıyı sağlarken, banka olarak her açıdan güçlü ve sağlıklı kaldıkları bir çeyrek geçirdiklerini aktaran Baştuğ, şunları kaydetti:

"Yılın ilk yarısında düşük faiz ortamı ve pandemi kaynaklı likidite ihtiyacı sebebiyle erken talep oluştu. Bankacılık sektörü, özellikle tüzel tarafta verdiği destekle ekonomiye çok büyük katkı sağladı. Haziranda başlayan normalleşme süreciyle ise tüketici tarafında ertelenen talebin hayata geçtiğini görmeye başladık. Dolayısıyla bu çeyrek büyümesi geçtiğimiz dönemden farklı olarak yüzde 7 büyüme ile tüketici kredileri tarafında gerçekleşti. Böylece yılbaşından bu yana TL kredi büyümemiz yüzde 25 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki dönemde finansal sıkılaşmanın da etkisiyle, kredi büyümesinde normalleşmenin daha belirgin olacağını öngörüyoruz."

"3. çeyrekte ihtiyatlı duruşumuzu koruduk"

Baştuğ, Garanti BBVA olarak üçüncü çeyrekte de ihtiyatlı duruşlarını koruyarak, kredilere en yüksek karşılığı ayıran bankalardan biri olmaya devam ettiklerini kaydetti. Sağlam bilanço yapısı ve yüzde 16,9 ile gerekli seviyelerin çok üzerinde gerçekleşen sermaye yeterlilik rasyosunun son dönemdeki değişken piyasa şartlarında bankayı korunaklı kıldığını vurgulayan Baştuğ, "Pandeminin başında teknoloji ve dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ise çalışanlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyeti olarak karşılık buldu. Pandemi sonrası dönemde aylık işlem adetimiz tarihi en yüksek seviyeye ulaştı. Dijitalin payı ise pandemi öncesi yüzde 51 olan seviyeden yüzde 58’e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirliğin Garanti BBVA’nın ana stratejilerinden biri olduğunu belirten Baştuğ, "Bu alanda fark yaratmak ve önemini anlatmak için 15 yıldan uzun süredir çalışıyoruz. Yalnızca ülkemizde değil aynı zamanda uluslararası kuruluşlara da destek veriyor, hayata geçirilen girişimlerde yer alıyoruz. Bu kapsamda üyesi olduğumuz Birleşmiş Milletler Global Compact’in (UNGC) yeni CEO sorumluluk üstlenme bildirisine imza attık. Bu bildiriyle daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya için daha fazla sorumluluk alacağız. Önümüzdeki yıllarda da bu konunun öneminin anlaşılması için çalışmalarımız artarak devam edecek ve sürdürülebilir geleceğe katkıdaki rolümüz giderek büyüyecektir. Bu vesileyle Cumhuriyet Bayramımızın 97. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.