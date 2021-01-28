Garanti BBVA’dan ekonomiye 416 milyar lira destek

Türkiye Garanti Bankası A.Ş, 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, 2020 yılı net kârı 6 milyar 385 milyon 163 bin TL oldu.

Aktif büyüklüğü 540 milyar 912 milyon 805 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 415 milyar 799 milyon 688 bin TL’ye ulaştı.

Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluştururken, aktiflerin %66’sı mevduatlar ile fonlandı. Müşteri mevduat tabanı yıllık yüzde 30 büyümeyle 356 milyar 746 milyon 593 bin TL oldu.

Bankanın konsolide sermaye yeterlilik oranı %16,9, özkaynak kârlılığı %11, aktif kârlılığı ise %1,3 seviyelerinde gerçekleşti.

"2020 sağlığa odaklandığımız bir yıl oldu"

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “2020 yılı, öncelikle çalışanlarımız ve müşterilerimizin sağlığına odaklandığımız bir yıl oldu. Yaşanan farklı dinamiklere ve zorluklara rağmen, Garanti BBVA olarak yılı hem finansal hedeflerimiz, hem de stratejik performans göstergelerimiz açısından başarıyla geride bıraktık." dedi.

Baştuğ, "Bugüne kadar hiç tecrübe etmediğimiz olağanüstü şartlarda, hem tüzel hem bireysel kaynaklı ciddi bir kredi büyümesine şahit olduk. Bankamız bu yılı %33’ün üzerinde bir TL kredi büyümesiyle bitirdi. Özellikle %40 seviyelerinde olan TL ticari kredilerdeki büyüme, yıla damgasını vurdu. Bankamız bir kez daha reel sektörle beraber olağanüstü koşullarda sağlıklı büyüyebileceğini göstermiş oldu" ifadelerini kullandı.

"Pandeminin en büyük kazanımı dijitalleşme"

Pandemi sürecinin en büyük kazanımının dijitalleşme olduğunu belirten Baştuğ, “Dijital bankacılık farkındalığının, dijital müşteri ve işlemlerin hızla arttığı bir yılı geride bırakıyoruz. Bugün dijital kanallarımızı kullanan 9,6 milyon müşterimiz var. Bu alanda yıllardır yaptığımız yatırımların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Baştuğ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye’de dijitalleşmeye son 25 yıldır en büyük yatırımı yapan banka olarak, bu dönemde müşterilerimize tüm kanallardan kesintisiz ve kaliteli hizmet sağlamayı sürdürebildik. Yeni düzenlemelerin de getireceği fırsatları da değerlendirerek, dijital dönüşümü doğru strateji ve doğru araçlarla destekleyerek, sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz"