Garanti BBVA'dan ekonomiye 610 milyar lira destek

Garanti Bankası'nın konsolide finansal tablolarına göre, 2021 yılında net kârı, 13 milyar 59 milyon 731 bin TL, aktif büyüklüğü 849 milyar 397 milyon 311 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 609 milyar 743 milyon 994 bin TL oldu. Mevduat tabanı 2021 yılında yüzde 63 büyüme ile 582 milyar 833 milyon 426 bin TL olan bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 13,98, özkaynak kârlılığı yüzde 19, aktif kârlılığı ise 2 seviyesinde gerçekleşti.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, 2021 yılında hem global ekonomilerde hem de yerel ekonomide karşılaşılan zorlu koşullara rağmen Türkiye bankacılık sektörü ve Garanti BBVA dayanıklılığını bir kez daha kanıtladığını söyledi.

Baştuğ, şu değerlendirmeyi yaptı: "Seneyi oldukça başarılı sonuçlarla kapattık. Geçtiğimiz sene içerisinde bankacılık sektörünün ajandasındaki en önemli konular; sağlıklı bilanço yönetimi, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik oldu.



Türkiye ekonomisine verdiğimiz desteği, dinamik bilanço yönetimimiz sayesinde sektörün üzerinde artırdık. 2021 yılında TL kredilerimiz yüzde 27 büyüyerek 264 milyar TL seviyesine ulaştı. İç talebin güçlü devam ettiği bu dönemde, tüzel ve bireysel portföyde dengeli ve istikrarlı büyüdük. Geçmiş dönemlerden beri devam eden temkinli ve proaktif yaklaşımımız, kredilerimizin doğru ve şeffaf sınıflandırılması, aktif kalitemizi çok net ve görünür kıldı. Önümüzdeki dönemde aktif kalitesinde oluşabilecek olası bozulmalar bile, yüksek kredi karşılık oranlarımız sayesinde rahatlıkla karşılanacaktır. Bu ihtiyatlı duruş ve güçlü sermayemiz, kesintisiz bir şekilde ekonomiye katkı sağlayarak büyümemize imkan veriyor".