Garanti BBVA'dan üç yeni destek

27 Aralık 2019

Garanti BBVA, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Avusturya Kalkınma Bankası (OeEB) ve Yeşil Büyüme Fonu (GGF) arasında imzalanan protokoller kapsamında 22 ilde yer alan enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine, KOBİ'lere, kadın girişimcilere 133 milyon dolarlık finansman desteği sağlanacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası Grubu üyesi olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile KOBİ’lere yönelik yeni bir finansman desteğine imza atıyor.

Yapılan sözleşme kapsamında 22 ildeki KOBİ'ler başta olmak üzere Türkiye genelindeki kadın girişimlere önemli bir katkı sağlayacak. Dünya Bankası Grubu üyesi olan IFC Uluslararası Finans Kurumu, Türkiye’de geçici koruma sağlanan nüfusun çoğunluğunun yaşadığı, ağırlıklı olarak güney ve güneydoğu illerinde yer alan küçük işletmeleri desteklemek için Garanti BBVA'ya tavan 90,75 milyon dolara eşdeğer olan bir finansman paketi sunuyor.

Bu destek paketine ek olarak Garanti BBVA, Avusturya Kalkınma Bankası (OeEB) ile de 22 milyon dolarlık, kadın girişimcilerin desteklenmesi için kullanılmak üzere olan bir finansmana da erişim sağlıyor.

Son olarak, Garanti BBVA, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde kullanılmak üzere Yeşil Büyüme Fonu (GGF) ile 20 milyon dolarlık finansman anlaşmasına imza atıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, bu üç protokol anlaşmasını imzalayarak ekonomik büyümeyle beraber toplumsal kalkınmaya da destek olduklarını belirtti.

Baştuğ, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirliği, iş stratejilerinin başında konumlandıran bir finans kurumu olarak, Sürdürülebilir Bankacılık Prensipleri’ni oluşturan ve yaygınlaşması için çalışan ekibin bir parçasıyız. Sürdürülebilirlik alanındaki çok çeşitli çalışmalarımız büyük bir motivasyonla devam ediyor. Ülkemizin ve aslında dünyanın refah dolu bir gelecek hedefine ulaşmasında bankacılık sektörünün etkisinin ve rolünün farkındayız. Bu doğrultudaki faaliyetlerimizi en üst seviyeye taşımayı hedefliyor ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekten, her zaman ‘daha fazlasını nasıl yapabiliriz’ diye sorup çözüm üretmek gurur kaynağımız.

Garanti BBVA olarak sektöre öncülük ediyor ve sürdürülebilir finansman, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, girişimcilik, cinsiyet eşitliği, toplumsal fayda gibi konularda fark yaratan inisiyatifler alıyoruz. Bu alanlarda yeni ürün, hizmet ve iş birliklerini geliştirmekten, var olan iş birliklerimizi devam ettirmekten ve bunun bir parçası olarak ekonomide fırsat eşitliği sağlanması konusuna destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. IFC, OeEB ve GGF ile imzaladığımız protokollerle sunduğumuz 133 milyon dolarlık finansman desteği de bu bakış açımızın kıymetli bir sonucu."