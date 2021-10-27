Garanti BBVA'dan üçüncü çeyrekte 3,65 milyar TL net kâr

Garanti BBVA, üçüncü çeyrekte 3,65 milyar TL net kâr açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın 9 ayında net karı, 9 milyar 71 milyon 591 bin TL, aktif büyüklüğü 630 milyar 848 milyon 420 bin TL oldu.

Garanti BBVA'nın ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 499 milyar 840 milyon 175 bin TL oldu.

Bankanın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin yüzde 68’i mevduatlar ile fonlanıyor. Mevduat tabanı yılın ilk 9 ayında yüzde 20 büyüme ile 428 milyar 204 milyon 119 bin TL oldu. Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 15,65, özkaynak kârlılığı yüzde 19,2 , aktif karlılığı ise yüzde 2,2 seviyelerinde gerçekleşti.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, küresel salgının etkilerini yaşamaya devam ettikleri 2021 yılının dokuz ayını başarılı sonuçlarla kapattıklarını belirtti.

2021 yılının dokuz ayında TL kredilerinin yüzde 22 büyüyerek 253 milyar TL seviyesine ulaştığını bildiren Baştuğ, iç talebin güçlü devam ettiği bu dönemde, tüzel ve bireysel portföyde dengeli ve istikrarlı büyümeye devam ederek TL kredilerde pazar payını yıl başından bu yana 1 puan artırarak yüzde 10,6 seviyesine getirdiklerini ve özel bankalar arasında liderliğe yükseldiklerini vurguladı.