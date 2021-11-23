Garanti BBVA'dan yeni sendikasyon

Garanti BBVA, 367 gün vadeli 365 milyon dolar ve 247 milyon euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi temin etti.

Garanti BBVA tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın 22 Kasım 2021 tarihinde 367 gün vadeli 365 milyon dolar ve 247 milyon euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığı duyuruldu .

20 ülkeden 36 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan kredinin toplam maliyetinin doları dilim için Libor + %2.15, euro dilim için Euribor + %1.75 olarak gerçekleşeceği açıklandı.