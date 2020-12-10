Garanti BBVA'nın Moody's notu yükseldi

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Garanti BBVA'nın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1'den B2'ye yükseltti, görünümü negatif olarak belirledi.

Banka, not değişikliğinin Moody's'in bankaların notunu belirlemede kullandığı yeni metodolojiden kaynaklandığını duyurdu.

Garanti BBVA tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde: "Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Garanti BBVA'nın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1'den B2'ye yükseltti, görünüm negatif olarak belirlendi. Not değişikliği, Moody's'in güncellenmiş Tahvil ve Diğer Borçlar için Yerel ve Yabancı para cinsinden Ülke Tavan Notu metodolojisini 07 Aralık 2020 tarihinde yayımlanmasının ardından, Moody's'in bankaların notunu belirlemede kullanılan yerel para ve yabancı para cinsinden ülke tavan notundaki değişiklikten kaynaklanmaktadır. Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir."