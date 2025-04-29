Garanti BBVA'nın yılın ilk çeyreğinde net kârı 25 milyar TL'yi geçti

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 31 Mart 2025 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 3 ayında net kârı 25 milyar 398 milyon 699 bin TL oldu.

Fonlama kaynaklarında en büyük ağırlığı müşteri mevduatları oluşturdu

Bankanın aktif büyüklüğü 3 trilyon 498 milyar 288 milyon 811 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 2 trilyon 602 milyar 582 milyon 394 bin TL oldu.

Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı yüzde 73 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduat tabanı 2025 yılında yüzde 21,4 büyüme ile 2 trilyon 545 milyar 380 milyon 977 bin TL oldu. Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,2, özkaynak kârlılığı yüzde 30,5, aktif kârlılığı ise yüzde 3,2 seviyelerinde gerçekleşti.

"2025'e dengeli bir makroekonomik görünümle başladık"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten şunları söyledi:

"2025 yılına dengeli bir makroekonomik görünümle başladık ancak mart ayında, içeride ve dışarıda yaşadığımız gelişmelerin etkisiyle volatilitenin arttığını gözlemliyoruz.

Bu noktada Merkez Bankası'nın zamanlı ve sıkı duruşunun desteğiyle önümüzdeki dönemde görünümün yeniden dengeye oturacağını düşünüyoruz. Yılın ilk çeyreğinde enflasyondaki düşüş, iç talepteki canlılık ve finansal istikrarı destekleyen politikalar, sektörümüz için olumlu bir zemin oluşturdu.

Biz de bu dönemde, güçlü finansal yapımız ve müşteri odaklı yaklaşımımızla başarılı bir performans sergiledik. Güçlü başlayan birinci çeyrekle beraber sermaye yapımız ve çevik bilanço yönetimimiz, önümüzdeki belirsizliği, daha önceki dönemlerde pek çok kez gösterdiğimiz gibi başarıyla yönetmemizi sağlayacak. Türk lirası kredilerde tüketici ve küçük işletme kredilerinde özel bankalar arasında pazar payı kazanıp, güçlü konumumuzu pekiştirdik. Hem TL hem YP müşteri mevduatlarında bir puanın üzerinde pazar payı kazandık. Bu performans, müşteri deneyimi odağımız, ilişki bankacılığındaki ve dijitaldeki gücümüzün bir yansıması."