Garanti'de geri alım teklifine onay çıktı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA), Garanti Bankası paylarına ilişkin pay geri alım başvurusunun Kurul tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.

SPK haftalık bülteninde, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. sermayesinin yüzde 49,85’ine sahip olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA)’nın, Banka’nın 1 TL nominal değerli 100 adet/1 lot payı için teklif fiyatı 12,20 TL olmak üzere nominal değeri 2 milyar 106 milyon 300 bin TL olan paylar için gönüllü pay alım teklifinde bulunmasına ilişkin pay alım teklifi bilgi formunun onaylanmasına ilişkin başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verildiği açıklandı.

Garanti Bankası'nın yüzde 49,85'ine sahip İspanya kökenli BBVA, bankanın geri kalan hisselerini almak için 15 Kasım 2021’de gönüllü pay alım teklifinde bulunmaya karar vermişti