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Garanti'den kâr dağıtma kararı

Garanti Bankası, 623.8 milyon lira nakit brüt temettüyü ortaklara dağıtma kararını onaya sunacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Garanti Bankası, 2020'deki vergi sonrası 6.2 milyar TL kârının %10'u olan 623.8 milyon TL nakit brüt temettü bedelinin ortaklara dağıtılmasını onaya sunacak. 

Buna göre banka 1 TL nominal değerli pay için 0.1485 TL brüt kâr dağıtma kararı aldı. 

Bankadan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 5 Nisan tarihinde kârın dağıtımına başlanması kararının genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacağı ifade edildi.    

 


 
 