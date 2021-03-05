Garanti'den kâr dağıtma kararı

Garanti Bankası, 2020'deki vergi sonrası 6.2 milyar TL kârının %10'u olan 623.8 milyon TL nakit brüt temettü bedelinin ortaklara dağıtılmasını onaya sunacak.

Buna göre banka 1 TL nominal değerli pay için 0.1485 TL brüt kâr dağıtma kararı aldı.

Bankadan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 5 Nisan tarihinde kârın dağıtımına başlanması kararının genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacağı ifade edildi.





