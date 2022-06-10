Garanti'den Tosyalı'nın güneş enerjisi santraline finansman

Garanti BBVA, Türkiye'nin en büyük çatı üstü güneş enerjisi santraline (GES) 400 milyon TL finansman sağladı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Tosyalı Holding tesislerinde 632,000 metrekare alan üzerinde kurulacak olan çatı üstü GES projesi toplamda 140 megawatt kurulu güce sahip olacak.

Açıklamada, Tosyalı Çatı GES projesinin, 71 milyon dolar ile Türkiye'nin en yüksek yatırım bedeline sahip olacağı ifade edildi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, proje, yıllık 250 milyon kWh üretimle Türkiye'nin en fazla yıllık üretim gerçekleştirilen çatı üstü güneş enerjisi santrali olacak.

Garanti BBVA'nın, kömür santralleri ve madenleriyle ilgili yeni yatırımları finanse etmeyeceğini vurgulayan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Bankaların sürdürülebilir kalkınma konusunda kritik role sahip olduğuna inanıyor ve iklim krizine karşı çalışmalarımıza 15 yılı aşkın süredir devam ediyoruz" dedi ve ekledi:

"2014'ten bu yana proje yeni elektrik üretimi yatırımlarına aktardığımız toplam finansman tutarının %100'ünü yenilenebilir enerji yatırımlarına yönlendirdik. Bugüne kadar yenilenebilir enerji için sağladığımız kümülatif finansman tutarını 6 milyar doların üzerine çıkardık"