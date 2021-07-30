Garanti'nin ikinci çeyrek kârı 2,92 milyar lira

Garanti Bankası, yılın ilk çeyreğinde 2.92 milyar lira net kar elde etti. Garanti BBVA'nın yılın ilk yarısına ilişkin açıkladığı konsolide finansal sonuçlarına göre, bankanın yılın ilk 6 ayında net karı 5 milyar 437 milyon 136 bin TL, aktif büyüklüğü 607 milyar 787 milyon 125 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 473 milyar 179 milyon 816 bin TL oldu.

Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti. Aktiflerin yüzde 68'i mevduatlar ile fonlanıyor.

Mevduat tabanı yılın ilk 6 ayında yüzde 15 büyüme ile 411 milyar 952 milyon 427 bin TL oldu. Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 15,94 (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun geçici önlemleri hariç), özkaynak karlılığı yüzde 18,3 (Ortalama aktif karlılığı ve ortalama sermaye karlılığı hesaplamalarında net kar yıllıklandırılırken tek seferlik kalemler dahil edilmemiştir), aktif karlılığı ise yüzde 2,1 seviyelerinde gerçekleşti.

Banka açıklamasında görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, küresel pandeminin devam ettiği bu dönemde, aşılanmanın hız kazanmasıyla ülkelerin nispeten normalleşme sürecine girdiğini belirterek, "Biz bu dönemde de müşterilerimizin temel ihtiyaçlarını mercek altına aldık ve ekonomiye verdiğimiz kredi desteğini hiç kesintiye uğratmadan, artırarak sürdürdük. 2021'in ilk yarısında TL kredilerimiz yüzde 12 büyüyerek 233 milyar TL seviyesine ulaştı. İç talebin ölçülü ivme kazandığı bu dönemde geniş hizmet ağımız ve üstün müşteri deneyimimiz sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak sektörün üzerinde büyüdük" ifadelerini kullandı.

Özellikle ticari kredilerde sektörün üzerinde büyüme kaydederek reel sektöre ihtiyaçları doğrultusunda destek verdiklerini aktaran Baştuğ, "Böylelikle, TL kredilerdeki pazar payımız yılın ilk yarısında 70 baz puan artarak yüzde 10,3'e ulaştı. TL kredi artışımızı, ağırlıklı olarak mevduat ile fonlayarak toplam TL mevduat büyüklüğümüzü 165 milyar TL'ye taşıdık. TL mevduat büyüklüğünde de en büyük özel sektör bankalarından biri olduk. Bu da bilançomuzun hem aktif hem de pasifinde sağlıklı olarak büyüyebildiğimizi gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.