Garipoğlu, Işık Menkul’ü satın aldı

Kerim ÜLKER

Bir dönemin ünlü iş insanlarından Hayyam Garipoğlu’nun oğlu Kasım Garipoğlu’na ait Londra merkezli Kapital Investment Group, aracı kurum Işık Menkul Değerler’i satın aldı.

Kasım Garipoğlu’nun 2010 yılında İngiltere’de kurduğu Kapital Group, 20 ülkede faaliyet gösteriyor ve 2.000'den fazla kişiyi istihdam ediyor.

Satın alma ile Kapital Investment, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi, Avustralya, Avrupa, ABD ve Asya'daki pazarlara ulaşmasına yardımcı olacak.

Işık Menkul Değerler’in tarihi 1986 yılına dayanıyor. Bu tarihten itibaren hisse senedi ve 2004 yılından bu yana da vadeli İşlemler piyasasında faaliyet gösteren Işık Menkul Değerler, 30 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip. Işık Menkul, Türkiye'de 26.000'den fazla müşteriye hizmet veriyor.