"Gayrimenkul cazibesini koruyor"

04 Aralık 2019

Osman KILIÇ

PwC ve Urban Land Institute (ULI)’ın gayrimenkul sektörüne yönelik gerçekleştirdiği Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa 2020 raporunu açıklandı. Rapora göre politika ve ekonomideki dalgalanmalara rağmen Avrupa genelinde sektör liderleri olan gayrimenkulün cazip ve talep gören bir yatırım alanı olmaya devam edeceği görüşü hakim. Aynı raporda, araştırmaya katılanların üçte ikisinden fazlası 2020 yılında şirketlerine en büyük etkiyi artan inşaat maliyetlerinin yapacağını belirtti. Uygun fiyatlı konutların olmaması ise gayrimenkul yatırımcıları için hem endişe hem de fırsat yaratan alan olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıla göre katılımcıların yüzde 61’i önümüzdeki yıl uygun fiyatlı konut konusunun daha da derinleşeceğini dile getiriyor.

Raporda politik belirsizlik, dünya genelindeki katılımcıların yüzde 81’i, Avrupa’daki katılımcıların ise yüzde 70’i tarafından en önemli endişe kaynağı olarak gösteriliyor. Ayrıca katılımcıların yaklaşık yüzde 60’ı ulusal politikalar hakkında da endişeli olarak gözüküyor. Katılımcıların üçte ikisinden fazlası, çevresel sorunların işlerine etkisi hakkında endişeli olduklarını bildiriyor. İklim konusunda bir bilinç oluştuğu da dikkat çeken konulardan, katılımcıların yüzde 73’ü ise bu riskin önümüzdeki beş yılda daha da artmasını beklediğini belirtti.

“Sadece barınma ya da sadece iş odaklı gayrimenkul dönemi kapandı”



Rapor sektör uzmanları tarafından da değerlendirildi. Türkiye Gayrimenkul Sektörü Lideri Ersun Bayraktaroğlu, sadece barınma ya da sadece iş odaklı gayrimenkul üretimi döneminin kapandığını belirterek “Bu yılın raporu ülkemiz için de gayrimenkulün sağlayacağı kişisel ve toplumsal faydanın dikkate alındığı bir gayrimenkul planlamasının gerekli olduğunu düşündürtüyor” diye konuştu. ULI Türkiye Başkanı Zafer Baysal ise “Bundan 7-8 sene önceki Gayrimenkulde Gelişen Trendler Raporları’nda ön sıralarda yer alan şehir içi ve şehir dışı Alışveriş Merkezlerinin gayrimenkul yatırımcıları tarafından artık listenin en sonlarında ve en az geliştirilen ve talep gören ticari gayrimenkul kategorisi olarak değerlendirildiğini de görmekteyiz” dedi.

Yatırım ve geliştirme potansiyeli açısından Avrupa kentleri sıralaması:

1. Paris

2. Berlin

3. Frankfurt

4. Londra

5. Madrid

6. Amsterdam

7. Münih

8. Hamburg

9. Barselona

10. Lizbon

*İstanbul listeye 30. sıradan girdi.