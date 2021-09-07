Gayrimenkul değerleme ücretleri artırıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği gayrimenkul değerleme hizmetine esas gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesini belirledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer SPK kararına göre, gayrimenkul değerleme ücretleri, gayrimenkulün büyüklüğüne göre değişen miktarlarda olmak üzere; arsa ve tarım alanları için 850 TL-2,150 TL, konut ve iş yerleri için 793 TL-4,427 TL olarak belirlendi. Güncelleme öncesinde fiyatlar, arsa ve tarım alanları için 719 TL – 1.786 TL; konut ve iş yerleri için 659 TL – 2.855 TL arasında uygulanıyordu.

Değerleme ücretleri; üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için 777 TL-7,090 TL, hizmet amaçlı gayrimenkuller için 1,669 TL-8,102 TL, arasında değişen miktarlarda belirlenirken, enerji ve akaryakıt tesisleri için 5,401 TL olarak tespit edildi.