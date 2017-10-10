Gayrimenkul sertifikasında kredili alım dönemi

10 Ekim 2017

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, TOKİ Park Mavera 3 Projesi gayrimenkul sertifikalarının 9 Ekim'den itibaren açığa satış işlemleri hariç olmak üzere sermaye piyasası araçlarının kredili alım işlemlerine konu olabileceği bildirildi.

Söz konusu gayrimenkul sertifikalarının açığa satış işlemleri hariç olmak üzere sermaye piyasası araçlarının kredili alım işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilebileceği belirtilen açıklamada, özkaynak oranının hesaplanmasında uygun görülen diğer sermaye piyasası araçları gibi gayrimenkul sertifikalarının da yüzde 100'ünün kabul görebileceği aktarıldı.

Açıklamada, daha önce de duyurulduğu üzere, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin söz konusu gayrimenkul sertifikalarında 2 Ekim'de itibaren piyasa yapıcı olarak faaliyete başladığı kaydedildi.

Kaynak: AA