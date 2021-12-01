Gayrimenkul yatırım fonlarının altına yatırım yasağı kalktı

ANKARA (DÜNYA) - Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar tebliğinin(III-52.3), fonların yatırım yapabilecekleri alanları düzenleyen 18’inci maddesinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle birlikte gayrimenkul yatırım fonlarının, altın ve kıymetli madenlere yönelik yatırım yasakları kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ değişikliğine göre fonlar; altın ve diğer kıymetli madenler dışındaki emtialara ve bunlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapamayacaklar. Buna karşılık gayrimenkul yatırım fonlarının kıymetli madenler dışındaki emtialara ve vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yasağı sürecek.

Düzenlemenin eski ve yeni hali şöyle:

Eski

“Altına, kıymetli madenlere ve diğer emtialara ve bunlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapamazlar”

Yeni

“Altın ve diğer kıymetli madenler dışındaki emtialara ve bunlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapamazlar.”