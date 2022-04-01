Gazprom, Almanya'daki şirketini kapattı

Rus enerji şirketi Gazprom, Almanya'daki iştiraki Gazprom Germania GmbH şirketindeki tüm varlığını sonlandırdığını duyurdu.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Gazprom Germania GmbH'taki katılımını sonlandırdığı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Almanya'nın ülkedeki Gazprom'un iştiraklerini ulusallaştıracağı iddiasına ise tepki göstererek, "Elbette böyle bir plan, uluslararası hukuku ve akla gelebilecek tüm kural ve yasaları ciddi şekilde ihlal edecektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.