Gedik Yatırım, Ada'da ısrarcı

30 Temmuz 2019

Kerim ÜLKER

Brexit süreci İngiltere’de devam etse de Türk yatırımcıların Ada ilgisi hala sürüyor. 26 Kasım 2017'de hizmete giren Doğuş-Fiba ortaklığındaki Dome Group Yatırım Bankasının ardından bu kez Gedik Yatırım Holding, Ada için ikinci kez adım attı.

Gedik Yatırım Holding, 2017'nin şubatında rotasını Ada’ya çevirmiş; İngiltere’nin başkenti Londra’da yerleşik bir yatırım kuruluşunun yüzde 51’ini alacağını açıklamıştı. Temmuz 2017'de Gedik Yatırım’dan bir açıklama daha gelmiş; bu yatırımdaki görüşmelerin olumlu sürdüğünü belirtmiş, bu nedenle yüzde 51’lik hisse alımı hedefini yüzde 75’e çıkarmıştı. Aradan geçen 6 ayın ardından cuma günü Gedik Yatırım, adını sır gibi sakladığı İngiliz şirket ile görüşmesini Aralık 2017'de sona erdirmiş ve hisse alımından vazgeçmişti.

1.5 yıl sonra ikinci adım

Bu gelişmelerin üzerinden 1.5 yıl geçti ve Gedik bu kez İngiltere'ye hisse alımı veya ortaklıkla değil, kendi başına girmeye karar verdi. Gedik Yatırım Holding, İngiltere ile birlikte Karadağ için resmi kurumlara başvuru yaptı. Gedik'ten yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasalarına olan inancımız doğrultusunda hizmet verdiğimiz coğrafyanın genişleterek, Birleşik Krallık ve Karadağ'da aracı kurum lisansı alınması için ilgili ülkelerin sermaye piyasası otoritelerine başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Cuma günü (26/07/2019) Birleşik Krallık'ta aracı kurum lisansı alınması için ilgili otoriteye (Financial Conduct Authority - FCA) başvuru yapılmıştır. Karadağ için başvurunun önümüzdeki iki ay içerisinde yapılması planlanmaktadır" denildi.