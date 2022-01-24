Gedik Yatırım’ın yeni genel müdürü Ersan Akpınar oldu

Gedik Yatırım, bankacılık ve sermaye piyasalarının deneyimli yöneticilerinden Ersan Akpınar’ı Genel Müdürlük görevine atadı. Ersan Akpınar, Gedik Yatırım’da Genel Müdürlük göreviyle beraber Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütecek.

Bankacılık sektörü ve sermaye piyasaları alanında çeşitli kademelerde 20 yılı aşkın deneyime sahip ve bu süre içinde farklı pozisyonlarda yöneticilik yapmış olan Ersan Akpınar, 2015 yılından bu yana Gedik Yatırım’da Yurtiçi Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Ersan Akpınar hakkında

Ersan Akpınar, Bilkent Üniversitesi, Ankara Fen Fakültesi, Matematik Bölümü’nden mezun oldu. Finans ve sermaye piyasalarındaki kariyerine 1998 yılında Egebank’ta başlayan Akpınar, 2000 yılında Osmanlı Bankası’na Yatırım Ürünleri Geliştirme ve Nakit Yönetimi Uzmanı olarak geçiş yaptı. 2002 yılında Akbank’ta Yatırım Ürünleri Yöneticisi olarak göreve başlayan Akpınar, 2002-2015 yılları arasında AK Portföy Yönetimi Pazarlama Yöneticisi, Akbank Bireysel Bankacılık Üst Gelir Grubu Pazarlama ve Yatırım Ürünleri Yöneticisi, Bireysel Bankacılık Üst Gelir Grubu Pazarlama ve Yatırım Ürünleri Müdürü ve Üst Gelir Grubu Uzman Servisler Müdürü olarak görev aldı. 2015 yılında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş’ye Yurtiçi Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak geçiş yapan Akpınar, Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı’na sahip.