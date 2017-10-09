Gedikli: Piyasadaki dalgalanma psikolojik ve suni

09 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Bülent Gedikli, piyasalarda şu anda yaşanan dalgalanmaların tamamen psikolojik ve suni olduğunu söyledi.

Twitter üzerinden değerlendirmede bulunan Gedikli, Türkiye'de sanayi üretiminin ağustosta aylık bazda yüzde 0.1 düştüğünü, yıllık bazda yüzde 5.2 arttığını hatırlatarak, "Konulara bardağın dolu tarafından bakanlar çarkların geçen yıla göre daha hızlı döndüğünü görecektir." dedi.

Gedikli, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Piyasalarda şu anda yaşanan dalgalanmalar tamamen PSİKOLOJİK ve SUNİ! Türkiye Gezi'de ve 15 Temmuz'da benzer operasyonları görmüştü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin orta ve uzun vadede tüm gelişmeleri lehine çözümleyeceğine olan inancı kırmaya yönelik her türlü açıklama ve habere karşı vatandaşlarımızın farkında olması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kriz tellallarına prim vermeyiniz!"