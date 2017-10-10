Gelecek ay BIST-100'de önemli değişiklik beklenmiyor

10 Ekim 2017

Sermaye Piyasası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 56'ya önümüzdeki ay ve yüzde 37'si önümüzdeki altı ay BIST-100 endeksine ilişkin olarak önemli bir değişim beklemezken, yıllık dönemde artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 42 olarak gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre gösterge bono faiz oranına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 62'si önümüzdeki ay, yüzde 46'sı önümüzdeki altı ay değişim beklemezken, önümüzdeki bir yıl için artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 52 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların yüzde 50'si ABD dolarına ilişkin olarak önümüzdeki ay değişim beklemezken, önümüzdeki altı ay ve bir yıl artış bekleyen katılımcıların oranları aynı olarak yüzde 62 oldu. Euroya ilişkin olarak katılımcıların yüzde 52'si önümüzdeki ay değişim beklemezken, önümüzdeki altı ay artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 57, önümüzdeki bir yıl artış bekleyen katılımcıların oranı ise yüzde 60'a ulaştı.

Anket sonuçlarından öne çıkan diğer ayrıntılar şu şekilde:

"BIST pay piyasası işlem hacmine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 61'i önümüzdeki ay, yüzde 48'i önümüzdeki altı ay değişim beklemezken, yıllık dönemde artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 41 olarak gerçekleşmiştir.

Halka açılacak şirket sayısına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 79'u önümüzdeki bir ay, yüzde 64'ü önümüzdeki altı ay, yüzde 51'i önümüzdeki bir yıl için değişim beklememektedir.

Özel sektör borçlanma araçlarının ihracına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 64'ü önümüzdeki ay değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık dönem için koşullarda iyileşme beklentisi ağırlık kazanmış, bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 59 olarak gerçekleşmiştir.

Yabancı yatırımcı oranında değişim beklenmiyor

Önümüzdeki 6 ay boyunca yabancı yatırımcı oranında değişikliğin beklenmezken şu ifadeler yer aldı:

"Katılımcıların yüzde 59'u önümüzdeki ay ve yüzde 41'i önümüzdeki altı ay yabancı yatırımcı oranına ilişkin olarak önemli bir değişim beklememektedir, önümüzdeki bir yıl için artış beklentisine sahip katılımcıların oranı ise yüzde 41 olarak gerçekleşmiştir. Reel kesimin yurt dışı borçlanma durumuna ilişkin olarak katılımcıların yüzde 64'ü önümüzdeki ay değişim beklemezken, yüzde 45'i önümüzdeki altı ay ve yüzde 55'i önümüzdeki bir yıl artış beklentisine sahiptir.

Sermaye Piyasası Kurulu 6 BIST pay piyasası yatırımcı sayısına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 64'ü önümüzdeki ay, yüzde 51'i önümüzdeki altı ay için değişim beklememektedir. Önümüzdeki bir yılda artış bekleyen katılımcıların oranı ise yüzde 46'ya ulaşmıştır.

BIST kıymetli madenler ve taşlar piyasası işlem hacmine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 67'si önümüzdeki ay, yüzde 50'si önümüzdeki altı ay değişim beklemezken, önümüzdeki bir yıl için artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 47'ye ulaşmıştır.

VİOP işlem hacmine yönelik olarak katılımcıların önümüzdeki ay yüzde 64'ü ve altı aylık dönem için yüzde 41'i değişim beklemezken, bir yıllık dönem için artış bekleyen katılımcıların oranı ise yüzde 52 olarak gerçekleşmiştir."

Emeklilik fonları aktif değerinde önümüzdeki yıl artış beklentisi

"Yatırım fonları net aktif değerine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 69'u önümüzdeki ay ve yüzde 45'i önümüzdeki altı ay için değişim beklemezken, artış bekleyen katılımcıların oranı yıllık dönem için yüzde 54 olarak gerçekleşmiştir" denilen raporun devamında: "Emeklilik fonları net aktif değerine ilişkin katılımcıların yüzde 58'i önümüzdeki ay değişim beklemezken, yüzde 60'ı önümüzdeki altı ay ve yüzde 66'sı önümüzdeki bir yıl için artış beklediği yönünde görüş bildirmiştir. Katılımcıların yüzde 71'i önümüzdeki ay ve yüzde 50'si önümüzdeki altı ay MKYO net aktif değerine ilişkin olarak değişim beklemezken, önümüzdeki bir yılda artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 51 olarak gerçekleşmiştir" denildi.