Gelecek Varlık, 270 milyon TL tahsili gecikmiş alacak devraldı

Finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacaklarını devralarak, finansal özgürlüklerini kavuşturmak üzere müşterilerine özel çözümler sunan Gelecek Varlık, bankacılık sektörü portföylerine yatırımlarına devam ediyor.

Son olarak Denizbank tarafından gerçekleştirilen tahsili gecikmiş alacak satışında 270 milyon TL anaparaya sahip 2 portföyün ihalesini kazanan Gelecek Varlık, bu alımla birlikte, kuruluşundan bu yana devraldığı tahsili gecikmiş alacak tutarını 18 milyar TL’ye çıkardı.

“Bankacılık sistemine katkımızı sürdüreceğiz”

Ekim ayında tamamlanan halka arz sürecinde şirketin, buradan elde ettiği kaynakla bankaların yeni portföy satışlarına hazırlandığını söyleyen Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, “Şirketimizin tahsilat kapasitesine ve müşterilerimizle kurduğumuz yapıcı ilişkilere güvenerek katıldığımız ihale sürecinde 2 portföyün alacak devrini kazandık. Tahsilatını devraldığımız gerçek ve tüzel tüm müşterilerimize ihtiyaçlarına özel çözümler sunacağız. Yatırımcılarımızdan aldığımız güçle verdiğimiz bu karar, yeni dönemde yapmayı planladığımız alımların ilk adımıydı. Bu işlem sayesinde bankacılık sistemi hem bilanço kalitesini daha da artırmış hem de yeni kredi kullandırımlarında kullanabileceği bir kaynak girişi sağlamış oldu. Bankacılık sistemine katkı vermeye devam edeceğiz.”