Gelecek Varlık, 649,3 milyon TL tahsili gecikmiş alacak devraldı

Gelecek Varlık, yeni ihalelerle devraldığı tahsili gecikmiş alacak varlığını artırmaya devam ediyor. Son olarak Garanti Bankası tarafından gerçekleştirilen tahsili gecikmiş bireysel alacak satışında toplam 649,3 milyon TL anaparaya sahip 2 ihaleyi kazanan Gelecek Varlık, söz konusu alımla son bir ayda portföyüne kattığı anapara tutarı yaklaşık 1 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin, kuruluşundan bu yana devraldığı tahsili gecikmiş alacak miktarı ise 18,7 milyar TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Ekim ayı verilerine göre, bankacılık sistemindeki kredilerin takibe dönüşüm oranının yüzde 3,5 seviyesinde seyrettiğini ve bu verilerin, mevcut kredilerin tahsilatında önceki dönemlere göre olumsuz bir durum yaşanmadığını gösterdiğini belirten Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, “Toplam krediler içinde bir grup alacağın geri dönüşünde sorunlar olması, bankacılık sektörü için işin bir parçası. Bu portföylere yatırım yapabilen ve sorunların çözülmesinde ödeme kolaylıkları sunabilen uzman şirketlerin varlığı, süreci hem banka hem de borçlular için kolaylaştırıyor. 2021 yılı genelindeki tahsilat artışımız da doğru çözümler sunmaya devam ettiğimizi ve sağladığımız kolaylıklara müşterilerimizden de olumlu dönüşler alabildiğimizi gösteriyor.” şeklinde konuştu.