Gelecek Varlık, 72,1 milyon TL tahsili gecikmiş alacak devraldı

Gelecek Varlık, yeni ihalelerle devraldığı tahsili gecikmiş alacak varlığını artırmaya devam ediyor. Gelecek Varlık, son olarak, Yapı ve Kredi Bankası'nın 72 milyon lirayı aşkın tahsili gecikmiş alacak portföy ihalesini kazandı.

Gelecek Varlık’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamada, “Şirketimiz, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında anaparası 72.171.186,55 TL olan ticari nitelikli portföyün ihalesini kazanmış olup satışa konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci tamamlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.