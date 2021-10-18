Gelecek Varlık’ın halka arz büyüklüğü 360 milyon TL oldu

Fiba Grubu'nun 15 yıl sonra Borsa İstanbul'a geri dönüşünün ilk adımı olan Gelecek Varlık'ın halka arzı 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşti.

Nominal değerli pay başına fiyatın 13,65 TL olarak belirlendiği halka arzda 26,4 milyon adet nominal değerli pay karşılığı 1 milyar 980 milyon TL talep toplandı ve halka arz büyüklüğü 360,4 milyon TL oldu.

Halka açıklık oranı yüzde 18,9 olan Gelecek Varlık, GLCVY işlem kodu ile işlem görecek.

Gelecek Varlık'ın halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 6,5 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının ise yaklaşık 9 katı talep geldi.

Yatırımcılardan gelen talebin karşılanabilmesi amacıyla, yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ayrılan yüzde 10’luk tahsisat oranı diğer gruplara aktarıldı.

“Fiba Grubu’nun deneyim ve birikimini arkamıza alarak başardık”

Varlık yönetim şirketleri BDDK’ya bağlı kurumlar olarak sektör regülasyonlarına tâbi olduklarından, halka arz sürecinde Borsa İstanbul'a uyum sağlamakta bir zorluk yaşamadıklarını belirten Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan şunları söyledi:

“Fiba Grubu'nun finans sektöründe deneyimi ve sermaye piyasalarındaki birikimini de arkamıza alarak başarılı bir halka arz gerçekleştirdik. 300,3 milyon TL büyüklüğünde bir halka arz planlıyorduk. 7 kata yakın talep gelince, ek satışlarla 360,4 milyon TL'lik bir büyüklüğe ulaştık. Borsa İstanbul’a girerken gösterdiğimiz başarıyı sürekli kılmak üzere, halka arzın büyüklüğünün yarısına denk gelen, yaklaşık 180 milyon TL'yi fiyat istikrarı fonu olarak kullanacağız.”

Payların yüzde 41,7'sinin kurumsal yatırımcılara, 58,3'ünün ise bireysel yatırımcılara tahsis edilmesinin dengeli ve sağlıklı bir dağılım oluşturduğunu belirten Ünlüdoğan şunları ifade etti:

“Özellikle kurumsal yatırımcılardan gelen güçlü ve yaygın ilgiden memnunuz. Farklı ölçekteki yatırımcı profillerinden gördüğümüz büyük ilginin sektörümüzdeki diğer oyunculara da ilham vereceğine inanıyoruz. Lider pozisyonumuzu pekiştirmemize katkı sağlayacak bu sürecin bir parçası olan herkese çok teşekkür ediyoruz.”