Gelecekte bankacılık nasıl şekillenecek?

Dijital bankacılık ve geleneksel yani fiziksel bankacılıkta iki temel kavramının bir birine yakınsamaya başladığı noktadayız. Banka şubelerinin sayıları azalırken bankacılık söz konusu olduğunda değişen tüketici davranışları ve dijital anlamda beklentiler artıyor.

Fintechdunyasi.com'da yer alan haberde dijital ve geleneksel bankacılık- arasındaki ilişki kaleme alındı. Bu iki kavram asında süreç nasıl işleyecek, nasıl olmalı ve bizi nasıl bir gelecek bekliyor? ABD merkezli finansal ve perakende teknoloji şirketi Diebold Nixdorf’ın İngiltere pazarından sorumlu müdürü Matt Phillips kaleme aldığı yazısında her iki trend de COVID-19 salgınının etkisiyle hız kazandığına işaret ediyor.

Phillips, banka şubelerindeki düşüş ve bankacılıkta değişen tüketici alışkanlıkları olgularının birbirine yakınsadığı günümüzde sektör adına şu soruları soruyor: Sırada ne var? Bankalar, tüketicilere istediklerini ve ihtiyaç duydukları şeyi, ne zaman ve nerede ihtiyaç duyduklarını veren bir dünyayı nasıl yaratacak?

Phillips yazısına şöyle devam ediyor:

“Tüketici deneyimi her zaman önemlidir, ancak şimdi önemli olan, tüketicilerin beklediği birbirleriyle ilişkili, sorunsuz deneyimleri yaratmaktır. Genellikle bankacılık sektörü, insanların müşteri hizmetlerinin mükemmel olmasını beklemediği bir alandır, ancak sektörün en iyi teknolojiyi ve en iyi insanları birleştirerek gerçek bağlantılar kurması için bir fırsat olduğuna kesinlikle inanıyor. Bu dünyaları bir araya getirmek, bankaların müşteri yolculuğunun ve deneyiminin gerçek bir birleşimini sunmasını sağlayacaktır.

Müşteri odaklı bankacılık

Son on yılda bankalar anlaşılır bir şekilde dijital hizmetlerinin dijital neo-bankalar ve bankacılık hizmetleri uygulamaları tarafından sunulan rekabete ayak uydurmasını sağlamaya odaklandılar. Eş zamanlı olarak tüketici beklentileri, dijital perakendecilerin değişen iş modelleri ve hizmetlerin giderek daha kişiselleştirilmiş doğası aracılığıyla gelişti.

Artık bankaların müşterilerine ihtiyaç duydukları şeyi nasıl verebilecekleri konusunda ileriye dönük ve geleceğe dönük olmalarını sağlamak için ikisinin birleşmesi gerekiyor. Bugüne kadar, dijital hizmetler ve fiziksel bankacılık arasındaki müşteri yolculuğunun birleştirilmesi, çok tartışılan ve geleceğe dönük bir alan oldu, ancak çok az eylem gördü.

Bankalar sürekli gelişimin zorluğuyla karşı karşıya kaldıkça her şey değişecek ve müşterileri inovasyon stratejilerinin ön saflarına koymaları gerekiyor.

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