Gelişen piyasalarda Covid bağlantılı kalıcı hasar riski arttı

BlackRock'a bağlı Investment Institute ekonomistleri tarafından hazırlanan haftalık raporda Avrupa'da büyüme oranlarının ABD'yi yakalamakta olduğu ancak gelişen piyasalarda aynı performansın yaşanmadığı belirtildi.

Raporda, "Uzun vadede yavaş aşılamalar ve daha sınırlı politika alanı nedeniyle bazı gelişen piyasalarda daha fazla kalıcı hasar riski görüyoruz" denildi.

Değerlendirmede Çin'de yavaşlayan büyümenin daha geniş ölçekli etkiler yapabileceğinin altı çizildi. Blackrock daha önce de gelişen piyasa tahvil ve hisseleri için tavsiyesini nötr'e çekmişti.