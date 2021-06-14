Gelişen ülke para birimleri düşerken TL yükseliyor

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Piyasalar kritik gelişmelerin yaşancağı haftanın ilk günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'in yapacağı görüşme piyasalar tarafından yakından izlenecek.

Yeni haftanın ilk saatlerinde yatay seyreden dolar/TL, piyasaların açılması ve işlemlerin artmasıyla birlikte düşüşe geçti. Kurlarda düşüş yüzde 1'i aşarken dolar/TL 8,30 seviyesine kadar geldi. Euro/TL ise 10,15'ten 10,05 seviyelerine kadar çekildi.

Sonrasında gelen tepki hareketiyle dolar/TL, 8,34-8,35 aralığında dengelendi. Euro/TL ise 10,10'un hemen üzerinde...

Gelişen paralar düşerken TL yükseldi

MSCI Gelişen Ülke Parabirimleri Endeksi ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde yüzde 0,2 düşerken, Türk Lirası Erdoğan'ın Çin'le yapılan yeni swap anlaşması sonrası yüzde 0,5 yükseltti. Dolar Endeksi ise bugün yatay bir seyirle 90,45 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL'de düşüş 7'nci gününde

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesi ile başlayan, Fed ve TCMB faiz kararıyla devam edecek yeni hafta Türk Lirası açısından oldukça kritik. Kritik viraj öncesinde döviz kurları da hareketli günler yaşıyor. 8,88 ile tarihi zirvesini gördükten sonra üst üste 7. gününde de geriliyor. Dolar/TL, cuma günü ABD tahvil faizlerindeki düşüşün desteğiyle gün içerisinde yüzde 2'nin üzerinde gerileyerek 8,30'un altına kadar çekilmiş ancak sonrasında haftayı 8,3942'den tamamlamıştı.

Dolar/TL nede düşüyor? Dolar/TL'deki düşüşten ABD tahvil faizlerinde yaşanan gerileme ve küresel arenada zayıflayan ABD Doları, etkili olurken özellikle Biden-Erdoğan zirvesinden iyimser mesajlar verilme potansiyeli de düşüşü destekliyor.

Biden-Erdoğan görüşmesinde dolar/TL'nin yönü için üç senaryo

Reuters ajansına konuşan Istanbul Analytics’ten Atilla Yeşilada, “Erdoğan’ın Brüksel’de Biden ile ilk yüz yüze temasını Türkiye’nin jeopolitik konumunu açığa kavuşturmak ve ekonominin toparlanması açısından tarihi olarak nitelendiriyoruz” dedi.

“Birinci senaryo… Samimi görüşmelere devam kararı. En yükse ihtimalli olasılık, Erdoğan ve Biden’ın karşılıklı olarak anlaşamadığı noktalarda samimi bir tartışma ardından bunların çözümü için üst düzey kabine yetkilileri ve diplomatlara yetki vermesi. Bu durumda, piyasalarda pozitif etki zaman içinde oluşur, fakat TL geçen haftaki kazanımlarını da geri vermez.”

İkinci senaryo… Erdoğan’ın S-400’leri ABD/NATO denetimine devredeceği vaadi öne çıkar. Piyasalar çok olumlu tepki verebilir. Dolar/TL’nin 8 seviyesine inebilir.

Üçüncü senaryo… En kötü sonuç.. Taraflar karşılıklı güven kuramaz ve CAATSA yaptırımları sertleşir.“